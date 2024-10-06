Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Gabriel Paulista, 17. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı.
Mücadelenin 17. dakikasında savunma arkasına hareketlenen Okereke'ye müdahale eden Beşiktaş'ın başarılı savunmacısı Gabriel Paulista sakatlık yaşadı.
Oyuna devam edemeyen Paulista, 21. dakikada yerini Emirhan Topçu'ya bıraktı.