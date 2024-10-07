BIST 9.109
DOLAR 34,25
EURO 37,61
ALTIN 2.911,47
HABER /  GÜNCEL

Hizbullah Hayfa kentini füzelerle vurdu

Hizbullah Hayfa kentini füzelerle vurdu

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a Pazar gecesi yoğun hava saldırıları düzenledi. Hizbullah ise İsrail'in Hayfa kendine 120'den fazla roket fırlattı, çok sayıda kişi yaralandı.

Abone ol

İsrail ordusu, bu saldırılarda Hizbullah'a ait silah depolarının vurulduğunu söyledi. İkincil patlamaların da vurulan noktadaki cephanelikten kaynaklandığı ileri sürüldü.

Hizbullah'ın ise Pazar günü İsrail hedeflerine 120'den fazla roket fırlattığı kaydedildi.

Roketlerin bir kısmı Hayfa kentinde birden çok noktaya isabet etti. İsrail kaynakları 10 kişinin yaralandığını bildirdi.

Hizbullah, yaptığı açıklamada, "Fadi 1" füzeleriyle Hayfa'daki bir askeri üssü vurduklarını söyledi.

İsrail'in kuzey bölgelerinde sirenler çaldığı belirtiliyor.
Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki çatışmalarda Pazartesi sabahı bir askerin öldüğünü, iki askerin ağır yaralandığını bildirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Özgür Özel'den Erdoğan'a Esad çağrısı: Hemen git gerekli teminatları al
Özgür Özel'den Erdoğan'a Esad çağrısı: Hemen git gerekli teminatları al
Ümraniye'de apartman dairesine silahla ateş açıldı
Ümraniye'de apartman dairesine silahla ateş açıldı
İsrail askerleri ev basıp 66 yaşındaki Filistinliyi döverek öldürdü
İsrail askerleri ev basıp 66 yaşındaki Filistinliyi döverek öldürdü
Hamas'tan İsrail'e mesaj: Güvenlik ve istikrar sağlanmayacak
Hamas'tan İsrail'e mesaj: Güvenlik ve istikrar sağlanmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bosna-Hersek'teki sel felaketi ile ilgili yardım paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bosna-Hersek'teki sel felaketi ile ilgili yardım paylaşımı
Afyonkarahisar'da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı
Afyonkarahisar'da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı
O ülkedeki tüm uçuşlar iptal edildi
O ülkedeki tüm uçuşlar iptal edildi
Beşiktaş uzatma dakikalarında yıkıldı
Beşiktaş uzatma dakikalarında yıkıldı
Nefes kesen maçta 3 puan Galatasaray'ın
Nefes kesen maçta 3 puan Galatasaray'ın
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi
İzmir'deki elektrik akımı faciasında yeni detay! Kablo skandalı...
İzmir'deki elektrik akımı faciasında yeni detay! Kablo skandalı...
Konyaspor son dakikada 3 puanı kaptı
Konyaspor son dakikada 3 puanı kaptı