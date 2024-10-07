Hizbullah Hayfa kentini füzelerle vurdu

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a Pazar gecesi yoğun hava saldırıları düzenledi. Hizbullah ise İsrail'in Hayfa kendine 120'den fazla roket fırlattı, çok sayıda kişi yaralandı.Abone ol
İsrail ordusu, bu saldırılarda Hizbullah'a ait silah depolarının vurulduğunu söyledi. İkincil patlamaların da vurulan noktadaki cephanelikten kaynaklandığı ileri sürüldü.
Hizbullah'ın ise Pazar günü İsrail hedeflerine 120'den fazla roket fırlattığı kaydedildi.
Roketlerin bir kısmı Hayfa kentinde birden çok noktaya isabet etti. İsrail kaynakları 10 kişinin yaralandığını bildirdi.
Hizbullah, yaptığı açıklamada, "Fadi 1" füzeleriyle Hayfa'daki bir askeri üssü vurduklarını söyledi.
İsrail'in kuzey bölgelerinde sirenler çaldığı belirtiliyor.
Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki çatışmalarda Pazartesi sabahı bir askerin öldüğünü, iki askerin ağır yaralandığını bildirdi.