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O ülkedeki tüm uçuşlar iptal edildi

O ülkedeki tüm uçuşlar iptal edildi

İran, operasyonel kısıtlamalar nedeniyle bu akşam 21.00'den yarın sabaha kadar tüm uçuşların iptal edildiğini duyurdu. İptalin nedeni hakkında detay verilmedi.

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İran, ülkedeki uçuşların "operasyonel kısıtlamalar" nedeniyle yerel saatle 21.00 itibarıyla yarın sabaha kadar iptal edildiğini açıkladı.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre Sivil Havacılık Kurumu, planlanan uçuşların bu akşam 21.00 ile 7 Ekim Pazartesi 06.00 arasında iptal edildiğini bildirdi.

Detay verilmeksizin iptal kararının "operasyonel kısıtlamalar" nedeniyle alındığı aktarıldı.

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