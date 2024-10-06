O ülkedeki tüm uçuşlar iptal edildi

İran, operasyonel kısıtlamalar nedeniyle bu akşam 21.00'den yarın sabaha kadar tüm uçuşların iptal edildiğini duyurdu. İptalin nedeni hakkında detay verilmedi.Abone ol
İran, ülkedeki uçuşların "operasyonel kısıtlamalar" nedeniyle yerel saatle 21.00 itibarıyla yarın sabaha kadar iptal edildiğini açıkladı.
İran resmi ajansı IRNA'ya göre Sivil Havacılık Kurumu, planlanan uçuşların bu akşam 21.00 ile 7 Ekim Pazartesi 06.00 arasında iptal edildiğini bildirdi.
Detay verilmeksizin iptal kararının "operasyonel kısıtlamalar" nedeniyle alındığı aktarıldı.