İsrail askerleri ev basıp 66 yaşındaki Filistinliyi döverek öldürdü

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da evine baskın düzenleyip darbettiği Filistinli Ziyad Ebu Helil hayatını kaybetti.

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Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bulunan El Halil kentinde Devra beldesine baskın düzenledi.

Devra'daki evine baskın düzenlenen 66 yaşındaki Filistinli Ziyad Ebu Helil, İsrail askerleri tarafından şiddetli bir şekilde darbedildi.

Ebu Helil, aldığı darbeler sonucu hayatını kaybetti.

El Halil'de tanınan biri olan Ebu Helil'in ölüm haberi, bölge halkında öfkeye sebep oldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 742 Filistinli hayatını kaybetti.