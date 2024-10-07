Tarım Bakanlığından yeni adım! Artık satılamayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın sağlığını riske atan firmaları ifşa etmişti. Bakanlık, atacağı adım ile parti numarası taşımayan gıdaların satışının önüne geçecek.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdalarla ilgili yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Bakanlık, 4 Ocak 2012’de Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıdaların Ait Olduğu Partiyi Tanımlayan İşaretler Veya Numaralar Hakkında Tebliğ’i ihtiyaçlar doğrultusunda güncelliyor.

Hazırlanan tebliğ taslağına göre; ait olduğu partinin tanımlanmasını sağlayan bir işaret, harf, sembol veya numara taşımayan gıdalar piyasaya arz edilemeyecek.

Hazırlama veya işleme tesislerinde hemen kullanılmak üzere toplanan tarımsal ürünlere, son tüketiciye satış noktasında hazır ambalajlı olmayan gıdalara, satın alan kişinin talebi doğrultusunda paketlenen gıdalara veya doğrudan satış için hazır ambalajlı hâle getirilmiş olan gıdalara, en geniş yüzeyi 10 santimetrekareden küçük olan ambalajlara ve partinin tanımlanmasını sağlayan işaretin veya numaranın birleşik ambalaj üzerinde yer alması şartıyla, kişiye servis edilen porsiyon dondurmalar ve yenilebilir buzlara bu kural uygulanmayacak.

Kayıtlar bakanlığa sunulacak

Öte yandan, hangi parti olduğu, her seferinde, gıdanın üreticisi tarafından belirlenecek. Etiket üzerindeki diğer işaretlemelerden açıkça ayırt edilebildiği durumlar hariç olmak üzere, parti işaretinin veya numarasının önünde ‘P’ veya ‘L’ harfi yer alacak. Parti işareti veya numarasının, her durumda, kolayca görülebilecek, açıkça okunabilecek ve silinmeyecek şekilde olması sağlanacak. Etiket üzerinde tavsiye edilen tüketim tarihi veya son tüketim tarihinin en az gün ve ay olarak ve bu sırayla kodlanmadan belirtilmesi şartıyla, bu tarih parti numarası olarak kullanılabilecek. Ancak bu durumda etiket veya ambalaj üzerinde “Parti veya lot numarası, son tüketim tarihi veya tavsiye edilen tüketim tarihidir” ibaresine yer verilecek. Ayrıca, gıda işletmecileri, gıda etiketi ya da ambalajında kullandıkları parti numarası veya işaretinin tebliğde yer alan parti tanımına uygunluğunun kaydını tutmaya ve talep edilmesi hâlinde Bakanlığa sunmaya zorunlu tutulacak.

2027’den itibaren geçerli olacak

Taslağa göre, tebliğ kapsamında faaliyet gösteren gıda işletmecileri, 31 Aralık 2026 tarihine kadar bu tebliğ hükümlerine uymak zorunda olacak. Tebliğe uygun olmayan gıdalar, 31 Aralık 2026 tarihinden sonra piyasada bulunamayacak. Ayrıca, ithal edilen gıdaların etiketleri için de bu tarihler geçerli sayılacak.