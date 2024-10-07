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Bakanlık taklit-tağşiş listesini güncelledi! Fıstık yerine ay çekirdeği, dana köfte yerine deri...

Bakanlık taklit-tağşiş listesini güncelledi! Fıstık yerine ay çekirdeği, dana köfte yerine deri...

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimleri hız kesmeden devam ederken,  taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesi güncellenmeye devam ediyor. 

Listeye yeni firmalar  ve ürünler girdi.

Antep fıstığı yerine ay çekirdeği, dana köftede deri dokusu eklenen ürünler dikkat çekti.

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