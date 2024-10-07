Bakanlık taklit-tağşiş listesini güncelledi! Fıstık yerine ay çekirdeği, dana köfte yerine deri...
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi.Abone ol
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimleri hız kesmeden devam ederken, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesi güncellenmeye devam ediyor.
Listeye yeni firmalar ve ürünler girdi.
Antep fıstığı yerine ay çekirdeği, dana köftede deri dokusu eklenen ürünler dikkat çekti.
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