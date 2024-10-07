Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruyu açtırdı 50 bin lira ile yarışmaya veda etti

Ekranların sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de 19 yaşındaki Ramazan Çulha, 1 milyon TL'lik soruyu açtırdı. Çulha yanlış cevap verince 50 bin lira ila yarışmaya veda etti.

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Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de 19 yaşında Ramazan Çulha, 500 bin TL'lik soruya doğru cevap verdi ve 1 milyon TL'lik soruyu görmeye hak kazandı.

1 Milyon TL'lik soruda yarışmacının karşısına, "Kur'an-ı Kerim'de hangisinin adı geçer?" sorusu çıktı.

Şıklar arasında 'A- Hz. Havva', 'B- Hz Mikail', 'C- Habil' ve 'D- Kabil' yer aldı. Yarışmacı 'A- Havva' cevabını verdi ve yarışmadan elendi. Doğru cevap olan 'B- Hz. Mikail' cevabı sonrası yarışmacı yarışmadan elendi.

Çulha, yanlış cevap verdiğini gördükten sonra "ilk düşündüğün her zaman doğrudur" diyerek duygularını dile getirdi.

Yarışmacı 50 Bin TL alarak yarışmaya veda etti.