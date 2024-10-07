Erdoğan'ın masasına geliyor! Yargıda yeni reform: Cezasızlık son bulacak

81 ilde 11 bin 'Türkiye Buluşmaları' düzenleyen AK Parti'de vatandaşların şikayet ve talepleri rapor haline getirildi. Söz konusu hazırlanan raporda geçtiğimiz yıllarda ilk sıralarda terör ve mülteci sorunu ön plana çıkarken, bu kez ekonomi ve adalet ön plana çıktı. Adalet Bakanlığının yeni yargı reformu için harekete geçtiği belirtilirken, dar gelirli vatandaşların konut başta olmak üzere yaşadığı birçok sorun için yeni projeler geliştirileceği öğrenildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile başlanılan Türkiye Buluşmaları kapsamını sürdüren AK Parti, vatandaşın talep, istek ve şikâyetlerini kayıt altına alırken, söz konusu raporlardan ilginç sonuçlar çıktı. Geçtiğimiz yıllarda ilk sıralarda terör ve mülteci sorunu ön plana çıkarken, vatandaş bu defa en temel iki problem olarak ekonomi ve adaleti gösterdi.

Vatandaş, parti kurmaylarına ekonomik meselelerle ilgili şikâyetlerini anlatırken, adalet alanındaki endişelerini de dile getirdi. Edinilen bilgilere göre, vatandaşın istek ve şikâyetleri ilgili bakanlıklara bildirildi. Bakanlıklar, vatandaşların şikâyetleri doğrultusunda yeni reformlar için çalışmalara başladı.

Cezasızlık son bulacak

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Adalet Bakanlığının toplumun hassas olduğu konularda, adalet anlayışını güçlendirecek, cezasızlık anlayışını ortadan kaldıracak bir takım adımlar atma yolunda olduğu öğrenildi. Vatandaşın taleplerine göre şekillenecek yeni yargı reformunun önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ardından da Meclis’e sunulacağı kaydedildi.

Yeni projeler masada

Vatandaşın bir diğer problem olarak gösterdiği “ekonomi” için de hükûmetin ekonomi kurmayları harekete geçti. Problemin çözüm adresi olan Hazine ve Maliye Bakanlığının, hâlen yürütülmekte olan programdan taviz vermeden, enflasyonu tek haneye düşürüp, vatandaşın alım gücünü artıracağı ve elini rahatlatacağı, gerek duyulduğu takdirde yeni bir dizi adımlar atacağı öğrenildi. Dar gelirli vatandaşların konut başta olmak üzere yaşadığı birçok sorun için yeni projeler geliştirileceği, önümüzdeki dönemde yaşanan sorunlara bir bir neşter vurulacağı belirtildi.

AK Parti kaynakları, yapılacak yeni ikinci dalga reformlarının, hepsinin sahadan gelen veriler ile beklentilere uygun bir şekilde gerçekleştirileceğine dikkat çekti. Reformların hepsinin teknik ve bürokratik bir anlayışla değil milletin taleplerine yönelik dizayn edildiğini belirten parti kaynakları, hızlı bir reform süreci yaşanacağının altını çizdi. Konunun bugün yapılması planlanan AK Parti MYK toplantısında da gündeme gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın raporlar doğrultusunda parti kurmaylarına yeni talimatlar verebileceği belirtiliyor.

Erdoğan: Çözümün adresi biziz"

Türkiye Buluşmaları’nın önceki gün İstanbul’da yapılan finalinde süreci değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan “Çarşı ve pazarda tüccardan çiftçiye, emekliden memura, şehit gazi yakınlarından ihtiyaç sahibi vatandaşlara kadar herkesin kapısını çaldık. Son 23 yıldır olduğu gibi milletimizin hassas terazisinde hiçbir komplekse kapılmadan kendimizi tarttık, hesaba çektik, kendimize ayna tuttuk. Vatandaşlarımız sorunların çözümü olarak ilk sırada partimizi görüyor” demişti.