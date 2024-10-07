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Bakanlık uzmanları, Narin'in kuzenlerinde "kaygı ve korku" belirledi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakanlık uzmanları, Narin'in kuzenlerinde "kaygı ve korku" belirledi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın kuzenlerinden bazılarının olaydan olumsuz etkilenerek kaygı ve korku duygularının arttığını, bazılarının ise okula devamsızlık yaptığını belirledi. Bakanlık, kuzenleri danışmanlık tedbirleriyle desteklemeye yönelik yeni bir çalışma başlattı.

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Tavşantepe Mahallesi'ndeki psikososyal destek çalışmaları kapsamında 7-13 yaş arası 50'ye yakın çocuğa sosyal çalışmacılar, psikologlar ve psikolojik danışmanlarca verilen hizmete ilişkin ön raporun ardından, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların durumlarının daha derinlemesine incelenmesi yönünde talimat verdi.

Bu kapsamda, çocukların psikolojik iyilik hallerinin artırılması ve günlük yaşam rutinlerinin tekrar düzene girmesine yönelik daha kapsamlı bir ekip oluşturulmuştu.

Edinilen bilgiye göre, Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan "Tavşantepe Özel Ekibi" köyde çalışmalarına başladı. Psikologlar ve psikolojik danışmanların görev aldığı uzman ekip, ilk olarak Narin'in 18 yaş altı 14 kuzeni ile görüştü.

Çocukların sosyal uyum süreçlerini izleyen ekip, Narin'in kuzenlerinden bazılarının olay nedeniyle psikolojik olumsuzluk yaşadığını belirledi.

Özellikle yaşları küçük kuzenlerde korku ve kaygı durumunun hakim olduğunu tespit eden uzmanlar, bazı çocukların "toplumsal baskılardan eğitimlerine devam edemediklerini" belirttiğini kayıt altına aldı.

Bu çocukların düzenli takiplerinin yapılması için danışmanlık tedbiri ile desteklenmelerinin önemine vurgu yapan özel ekip, kuzenlerden okula devamsızlık yapanlarla ilgili ilçe milli eğitim müdürlüğü yetkililerini de bilgilendirdi.

Bazı kuzenlerin ise olaydan olumsuz etkilenmesine karşın, sağlanan psikolojik desteklerin ardından durumlarının daha iyi olduğu belirlenirken, çocukların eğitim hayatlarına devamlarının sağlanmasının normalleşme süreçlerinde etkili olacağı belirtildi.

Ekibin köydeki çalışmaları devam ederken, daha kapsamlı çalışmaların, soruşturmanın tamamlanmasının hemen ardından başlayacağı kaydedildi.

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