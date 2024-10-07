Ahmet Hakan yazdı:Ne işe yarıyor bu psikiyatri servisleri

Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'i öldüren Semih Çelik, Edirnekapı'da surlardan atlayarak intihar etti. Türkiye kan donduran olayı konuşmaya devam erken, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ın yazısı dikkatleri çekiyor.

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"İstanbul’da iki gencecik kızın kafalarını keserek katleden caniye bakıyoruz: Tam bir psikopat. Tam bir ruh hastası. Tam bir yakın tehlike." ifadelerini kullanan Ahmet Hakan, Semih Çelik'in 5 kaydının olduğunu söyledi.

Hakan "Bu cani, intihar etmeseydi... “Hastadır, akli dengesi yerinde değildir” falan diye yargının elinden yırtacak mıydı?" diye sordu. İşte Ahmet Hakan'ın yazısı:

Ve bu psikopat cani, elini kolunu sallayarak aramızda dolaşmış.

Kurbanlar aramış kendisine.

En sonunda da tasarlayarak, planlayarak, törensel bir hava vererek iki genç kızımızı katletmiş.

O zaman sormak gerekir:

- Psikiyatri servislerinin hiçbirinin alarm zillerini çalmaması normal mi?

- Psikiyatri servislerinden hiçbirinde “dikkat, tehlike var” denmemesi olağan mı?

- Hiçbir doktorun, “toplum için tehlikeli” teşhisi koymamasında bir tuhaflık yok mu?

Defalarca girip çıkmış psikiyatri servislerine bu cani.

Hiçbirinde bu caninin, “ayinsel cinayetler işleyecek bir potansiyeli” olduğu keşfedilememiş. Toplumun içine salıverilmesinde hiçbir sakınca görülmemiş.

Kendilerine defalarca gelen bir hastanın, “kafa keserek genç kızları öldürecek kadar psikopat” olduğunu saptayamıyorsa...

Ne işe yarıyor bu psikiyatri servisleri?

Ve soruların en korkuncu:

Bu cani, intihar etmeseydi... “Hastadır, akli dengesi yerinde değildir” falan diye yargının elinden yırtacak mıydı?

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