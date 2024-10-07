BIST 9.130
DOLAR 34,25
EURO 37,55
ALTIN 2.912,59
HABER /  MEDYA

Ahmet Hakan yazdı:Ne işe yarıyor bu psikiyatri servisleri

Ahmet Hakan yazdı:Ne işe yarıyor bu psikiyatri servisleri

Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'i öldüren Semih Çelik, Edirnekapı'da surlardan atlayarak intihar etti. Türkiye kan donduran olayı konuşmaya devam erken, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ın yazısı dikkatleri çekiyor.

Abone ol

"İstanbul’da iki gencecik kızın kafalarını keserek katleden caniye bakıyoruz: Tam bir psikopat. Tam bir ruh hastası. Tam bir yakın tehlike." ifadelerini kullanan Ahmet Hakan, Semih Çelik'in 5 kaydının olduğunu söyledi. 

Hakan "Bu cani, intihar etmeseydi... “Hastadır, akli dengesi yerinde değildir” falan diye yargının elinden yırtacak mıydı?" diye sordu. İşte Ahmet Hakan'ın yazısı:

Ve bu psikopat cani, elini kolunu sallayarak aramızda dolaşmış.

Kurbanlar aramış kendisine.

En sonunda da tasarlayarak, planlayarak, törensel bir hava vererek iki genç kızımızı katletmiş.

O zaman sormak gerekir:

- Psikiyatri servislerinin hiçbirinin alarm zillerini çalmaması normal mi?

- Psikiyatri servislerinden hiçbirinde “dikkat, tehlike var” denmemesi olağan mı?

- Hiçbir doktorun, “toplum için tehlikeli” teşhisi koymamasında bir tuhaflık yok mu?

Defalarca girip çıkmış psikiyatri servislerine bu cani.

Hiçbirinde bu caninin, “ayinsel cinayetler işleyecek bir potansiyeli” olduğu keşfedilememiş. Toplumun içine salıverilmesinde hiçbir sakınca görülmemiş.

Kendilerine defalarca gelen bir hastanın, “kafa keserek genç kızları öldürecek kadar psikopat” olduğunu saptayamıyorsa...

Ne işe yarıyor bu psikiyatri servisleri?

Ve soruların en korkuncu:

Bu cani, intihar etmeseydi... “Hastadır, akli dengesi yerinde değildir” falan diye yargının elinden yırtacak mıydı?

Yazının tamamını okumak için tıklayın

ÖNCEKİ HABERLER
Osimhen dönüş tarihini net olarak açıkladı
Osimhen dönüş tarihini net olarak açıkladı
Bakanlık taklit-tağşiş listesini güncelledi! Fıstık yerine ay çekirdeği, dana köfte yerine deri...
Bakanlık taklit-tağşiş listesini güncelledi! Fıstık yerine ay çekirdeği, dana köfte yerine deri...
Türkiye'deki yeni tehlike: İncel! Katil Semih Çelik'in telefonundan çıktı... Polis alarma geçti
Türkiye'deki yeni tehlike: İncel! Katil Semih Çelik'in telefonundan çıktı... Polis alarma geçti
Jandarma Genel Komutanlığı'na 9 bin 690 sözleşmeli uzman erbaş alınacak
Jandarma Genel Komutanlığı'na 9 bin 690 sözleşmeli uzman erbaş alınacak
Erdoğan'ın masasına geliyor! Yargıda yeni reform: Cezasızlık son bulacak
Erdoğan'ın masasına geliyor! Yargıda yeni reform: Cezasızlık son bulacak
Tarım Bakanlığından yeni adım! Artık satılamayacak
Tarım Bakanlığından yeni adım! Artık satılamayacak
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruyu açtırdı 50 bin lira ile yarışmaya veda etti
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruyu açtırdı 50 bin lira ile yarışmaya veda etti
Terör örgütüne Gürz-18 operasyonu! Mağaralar imha edildi, çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Terör örgütüne Gürz-18 operasyonu! Mağaralar imha edildi, çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Adana Demirspor'un yeni başkanı Bedirhan Durak oldu
Adana Demirspor'un yeni başkanı Bedirhan Durak oldu
Masterchef'e veda eden isim belli oldu kopya olayı geceye damga vurdu
Masterchef'e veda eden isim belli oldu kopya olayı geceye damga vurdu
Hizbullah Hayfa kentini füzelerle vurdu
Hizbullah Hayfa kentini füzelerle vurdu
Özgür Özel'den Erdoğan'a Esad çağrısı: Hemen git gerekli teminatları al
Özgür Özel'den Erdoğan'a Esad çağrısı: Hemen git gerekli teminatları al