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"Gazze'yi Görüyorum" belgeseli bu akşam ilk kez TRT'de izleyiciyle buluşacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
"Gazze'yi Görüyorum" belgeseli bu akşam ilk kez TRT'de izleyiciyle buluşacak

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik soykırım savaşının birinci yılında, yaşanan insani felakete karşı tüm dünyadaki protestoları sergileyen "Gazze'yi Görüyorum" (I See Gaza) belgeselinin ilk bölümü, TRT'de izleyiciyle buluşacak.

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TRT'den yapılan açıklamaya göre, belgesel bugün 13.30'da TRT World'de, 20.00'de ise eş zamanlı olarak TRT 1, TRT 2, TRT Belgesel, TRT Türk ve TRT Avaz'da, 21.00'de ise TRT Haber'de ilk kez ekrana gelecek.

İsrail'in, Gazze'de uyguladığı soykırıma karşı dünya genelindeki protestolar devam ediyor. Dünya devletleri kınama mesajları gönderirken, aktivistler ise gösteriler düzenliyor. Gerçekleştirilen gösterileri dünyaya duyurmak amacıyla TRT İç Yapımlar altı bölümlük belgeseli hazırlandı.

Filistin için tek yürek olan protestocuların hikayeleri ekrana gelecek

Belgeselin ilk bölümünde, Oslo'da gerçekleştirilen protesto eylemleri görüntülendi. Eyleme katılan Norveçli ve Filistinli aktivistler, Gazze'deki soykırımın bir an önce durdurulması ve Filistin topraklarının özgürlüğüne kavuşmasını istedi.

Meydanlarda ve sokaklarda gerçekleşen eylemlere, öğrenciler, avukatlar ve sanatçıların yanı sıra sıradan vatandaşlar da katıldı. Norveçli ve Filistinliler, dünyada en büyük fonlarına sahip Norveç'in, İsrailli şirketlerle ticaret yaparken bu fonları kullanmamasını talep ediyor.

Ayrıca belgeselin her bir bölümünde, dünyanın farklı bir ülkesinde Gazze soykırımına karşı çıkan kişilerin hikayeleri ekrana gelecek.

Yönetmenliğine Bora Akarsel ve Duygu Kepenek'in imza attığı, yapımcılığını ise Kepenek'in üstlendiği belgeselin sonraki bölümlerinde, Güney Afrika, ABD, Japonya, İngiltere ve Güney Kore'de düzenlenen protestolar izlenebilecek.

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