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İzmir'de ormanlık alana gömerken yakalandılar! İkisi de tutuklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İzmir'de ormanlık alana gömerken yakalandılar! İkisi de tutuklandı

 İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alana uzun namlulu ve otomatik silahlar ile el bombası gömerken yakalanan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

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Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevre yolu kenarındaki ormanlık alanda bulunan 2 kişiyi şüphe üzerine takibe aldı.

Ekipler, şüphelileri ormanlık alana silah ve el bombası gömerken suçüstü yakaladı.

Şüphelilerden bir uzun namlulu silah, bir otomatik silah ve bir el bombası ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.S. ve S.O, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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