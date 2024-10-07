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Marmaray'da arıza: Seferler yapılamıyor

Marmaray'da arıza: Seferler yapılamıyor

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren Marmaray seferleri, yaşanan teknik bir arıza nedeniyle durma noktasına geldi. Özellikle yoğun olarak kullanılan saatlerde yaşanan bu arıza, binlerce yolcunun mağdur olmasına neden oldu.

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İstanbul'da haftanın ilk iş gününde Marmaray seferleri, teknik bir arıza nedeniyle saat 09.25'ten bu yana yapılamıyor. Yolcu birikmesi nedeniyle duraklarda yoğunluk yaşanıyor.

Trene binemeyen yolcular, duraklarda yoğunluğa neden olurken, Marmaray'ın sosyal medya hesabından yaşanan gecikmelerle ilgili resmi açıklama geldi. Açıklamada, Sirkeci-Ayrılıkçeşmesi-Suadiye istasyonları arasında enerji sisteminde yaşanan teknik bir arıza sebebiyle saat 09.25'ten bu yana seferlerin gecikmeli şekilde gerçekleştirildiği duyuruldu.

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