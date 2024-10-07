NTV Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe zorunlu izne çıkarıldı! 'İsrail' sözleri tepki çekmişti

Canlı yayında İsrail'deki siviller için söylediği sözlerin tepki çekmesinin ardından özür açıklaması yapan NTV Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe zorunlu izne gönderildi.

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İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırılarının ardından İran'dan bir cevap gelmiş ve İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Saldırı esnasında NTV canlı yayınında tepki çeken bir olay yaşandı.

NTV Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısında İsrailli siviller için endişe duyduğunu söyleyerek, "İsrail bunu yaptı, bunu da hak etti demek demek doğru değil sonuçta zarar gören siviller. Askeri noktalar hedef alınmış olsa bile füzelerin etkisinden çok sayıda sivil zarar görebilir endişesindeyim." ifadelerini kullandı.

Özür dilemesi yeterli olmadı

Yeşiltepe, kendisine yöneltilen tepkiler sonrasında yaptığı açıklamada, "Türk basınında en başından beri Gazze’de insanlığa karşı suç işlendiğini ve bu suçun 'soykırım' olduğunu söyleyen bir yayıncıyım. İran füzeleri düşerken yayının başında ve sonunda 'masum sivillerin' ölmesine sebep olanın; Siyonist rejim ve eli kanlı Netanyahu olduğunu da belirtiyorum Bağlamından kopmuş olsa da bu ifadeyle üzdüğüm, kırdığım herkesten özür dilerim." dedi.

Yeşiltepe'nin özrü pek de yeterli olmadı. Yaşanan bu olayın ardından deneyimli isim zorunlu izne çıkarıldı. Odatv'de yer alan haberde, Yeşiltepe'nin izin dönüşünde iş akdinin feshedileceği iddia edildi.

1968 yılında doğan Yeşiltepe, Bosna Savaşı, Kosova Savaşı ve 11 Eylül saldırıları gibi önemli olaylarda muhabirlik yaptı.

Ahmet Yeşiltepe hakkında

1997 yılında NTV’nin New York temsilciliğini kuran Ahmet Yeşiltepe, yedi yıl boyunca bu görevde bulundu. 2004 yılından itibaren NTV’de “Ana Haber” programı başta olmak üzere birçok haber programını hazırlayıp sundu. Ayrıca, Doğuş Yayın Grubu bünyesinde Radyolar Genel Yayın Koordinatörlüğü ve NTVMSNBC Genel Yayın Yönetmenliği gibi önemli pozisyonlarda görev aldı.