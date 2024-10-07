Ekmeğe zam iddialarına bakanlıktan açıklama

Ticaret Bakanlığı, bazı ilçelerde ekmeğe 'gizli zam' yapıldığı iddiaları üzerine açıklama yaptı. Bakanlık, haksız fiyat artışına izin verilmeyeceğini belirterek, İstanbul başta olmak üzere ekmek fiyat tarifesini aşan işletmelere 100 bin TL ile 1 milyon TL arasında idari para cezası uygulanacağını duyurdu.

Abone ol

Son dönemde özellikle İstanbul başta olmak üzere 200 gramlık ekmeğin fiyatının 15 liraya çıkacağı yönündeki iddialar kamuoyunda geniş yankı buldu. Ülke genelinde ekmek fiyatlarına zam haberleri yayılırken, ekmek fiyatlarındaki artışın fırsatçılığa dönüştüğü yönünde çeşitli şikayetler gelmeye başladı. Bu gelişmeler üzerine Ticaret Bakanlığı, ekmek fiyatlarındaki spekülatif hareketlere müdahale edeceğini duyurdu ve fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır para cezalarının uygulanacağını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, halkın temel gıda maddesi olan ekmek üzerinden yapılan spekülasyonların toplumun refahını doğrudan etkilediğini vurguladı. Bakanlık, ekmeğin fiyat tarifelerinin Ticaret Odaları ve Esnaf Odaları tarafından belirlendiğini ve bu tarifelere uygun olmayan fiyat artışlarının denetleneceğini belirtti. Vatandaşlardan gelen şikayetlerin ardından denetimlerin hızla yapıldığını ve fiyat spekülasyonu tespit edilen işletmelere idari para cezalarının verileceği açıklandı.

Bakanlık, ekmek fiyatları üzerinden yapılan haksız fiyat artışlarını Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından inceleyip değerlendirdiklerini, sonuç olarak bu durumun “Haksız Fiyat Artışı” kategorisinde değerlendirildiğini ve idari para cezalarının uygulamaya konulduğunu belirtti. Denetimler sonucunda, fahiş fiyat uygulayan işyerlerine 100.000 TL’den 1.000.000 TL’ye kadar varan cezalar verileceği açıklandı. Bu çerçevede, Türkiye genelinde, özellikle İstanbul’da yapılan zamlar yakından izlenirken, ekmek satışında fırsatçılık yapan işletmelere karşı etkin önlemler alınacağı kaydedildi.

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların mağdur olmaması adına yürüttüğü denetim çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü ifade etti. Bakanlık, hem ekmek gibi temel gıda maddelerinde hem de diğer ürünlerde fiyat artışlarının yakından izlendiğini ve halkın refahını korumak adına gerekli tüm tedbirlerin alınacağını vurguladı. Açıklamada, ekmek fiyatları konusunda fırsatçılık yaparak haksız kazanç elde etmek isteyenlere kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğinin altı çizildi.