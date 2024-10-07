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CHP'de MYK toplantısı depremin vurduğu Hatay'da başladı

CHP'de MYK toplantısı depremin vurduğu Hatay'da başladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında Hatay'da toplandı.

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CHP -lideri Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu toplantısına katılmak üzere Hatay'ın Arsuz ilçesine geldi. Genel Başkan Özel, MYK toplantısının yapılacağı Füsun Sayek Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği’nin konteynerlerinde incelemelerde bulundu.

Dokuma tezgahının başına geçen Özgür Özel, kadınlarla birlikte kilim dokudu.  Özel ve beraberindeki MYK üyeleri, daha sonra basına kapalı toplantıya başladı.

CHP
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