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Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması başlıyor cezası çok büyük!

Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması başlıyor cezası çok büyük!

Havaların soğumaya başlamasıyla kış lastiği taktırma zorunluluğunun ne zaman başlayacağı da merak konusu olmaya başladı. Yol güvenliği için kışın büyük bir önem teşkil eden lastik zorunluluğu ise karın gelmesinden önce belli oldu.

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Sonbaharın sonlarına yaklaşmışken aracı olanlar için kış lastiği taktırma zorunluluğunun ne zaman başlayacağı merak konusu oldu.

Yol güvenliği için kritik önem taşıyan kış lastiğini taktırmayan vatandaşlar içinse cezalar oldukça yüksek.

Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak Bu zorunluluk 1 Nisan tarihine kadar devam edecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri sonucunda 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında tüm ticari araçlar kış lastiği takmak zorunda.

Özel otomobiller için herhangi bir kış lastiği zorunluluğu yok. Buna rağmen her sürücünün kış lastiği kullanması öneriliyor.

Ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu var. Bu nedenle kış lastiği takmayan ticari araçlar 4 bin 69 TL ceza ödemek zorunda.

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