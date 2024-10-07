Asgari ücret zammı için dikkat çeken '175 dolar' detayı

Asgari ücret için artık gözler yıl sonu zammına çevrildi. Asgari ücret zammı ile ilgili çok farklı senaryolar dillendiriliyor. Bunlardan biri de yılbaşında asgari ücrete175 dolar zam geleceği beklentisi. İşte milyonları ilgilendiren asgari ücret artışı ile ilgili son gelişmeler...

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Ocak 2024’te gerçekleşen %49’luk artışla 17.002 TL’ye çıkan asgari ücrete, temmuz ayında herhangi bir ek zam yapılmaması ve enflasyonun etkisiyle vatandaşın 2025 yılı beklentileri oldukça yüksek seviyede. Uzmanlar, enflasyon​ verilerine dayanarak 2025 yılı için asgari ücrette %30 ila %50 arasında bir artışın öngörülebileceğini ifade ediyor, ancak sadece enflasyon değil, farklı ekonomik göstergeler de dikkate alınacak. Türk-İş’in elindeki veriler de, asgari ücret​ görüşmeleri açısından büyük önem taşıyor.

Açlık sınırı asgari ücreti aştı

Türk-İş’in verilerine göre, eylül ayında açlık sınırı 19.830 TL’ye, yoksulluk sınırı​ ise 64.595 TL’ye yükselmiş durumda. Gıda enflasyonundaki artış ise aylık %2,90, yıllık bazda %48,72 olarak hesaplandı.

Diğer taraftan, 2025 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında toplanacak ve enflasyon verileri 3 Ocak 2025’te açıklanacak. Bu durumda komisyonun, enflasyon tahminlerine dayalı bir karar vermesi bekleniyor.

Mevcut asgari ücret

Net: 17.002,12 TL

Brüt: 20.002,50 TL

Orta Vadeli Program (OVP) tahmini: %41,5

Brüt: 28.303 TL

Net: 24.058 TL

Merkez Bankası anketi: %43,14

Brüt: 28.631,58 TL

Anadolu Ajansı anketi: %42,64

Brüt: 28.531,57 TL

Net: 24.251,83 TL

Reuters anketi: %42,95

Brüt: 28.593,58 TL

Net: 24.304,54 TL

Finansal Kurumlar Birliği anketi: %49,39

Brüt: 29.881,74 TL

Net: 25.399,47 TL

%50 Artış Durumu

Brüt: 30.003,75 TL

Net: 25.503,18 TL

Asgari ücret kaç dolar olacak?

Enflasyon tahminlerine dayanarak yapılan hesaplamalar, asgari ücrete %45 civarında bir zam olacağını gösteriyor. Ancak alım gücü açısından dikkat çeken bir diğer gösterge de asgari ücretin dolar karşılığı.

2002 yılında 126 dolar olan asgari ücret, 2024 yılında yapılan zamla 578 dolara çıkarak tarihi zirvesini görmüştü. Ancak dolar kurundaki yükselişle birlikte eylül ayında bu rakam 496 dolara geriledi.

Yıl sonu dolar kuru

Dolar kurundaki yukarı yönlü hareket devam ederken, 2025 yılı asgari ücretin kaç dolara karşılık geleceği de merak konusu. Merkez Bankası’nın Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketine göre, 2024 yıl sonu dolar kuru beklentisi 37,16 TL.

Asgari ücret 670 dolar olabilir

Asgari ücret beklentileri 24-25 bin TL aralığında değişiyor. Yıl sonu dolar kuru dikkate alındığında, 2025 yılı asgari ücretin 25 bin TL olması durumunda, bu miktarın yaklaşık 670 dolara denk geleceği öngörülüyor. Eylül ayı kuru dikkate alındığında bu asgari ücrete 175 dolar zam anlamına geliyor.