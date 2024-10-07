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Türkiye'den yeni doğal gaz ve petrol hamlesi!  Bakan Bayraktar açıkladı

Türkiye'den yeni doğal gaz ve petrol hamlesi!  Bakan Bayraktar açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara'da medya kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, 'Libya ve Basra'da daha aktif olacağız' dedi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara'da medya kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda konuştu.

Bakan Bayraktar, 'Libya ve Basra'da daha aktif olacağız' dedi.

Bakan Bayraktar'ın açıklamalarından satır başları;

Farklı coğrafyalarda kaynak arayışımız devam ediyor. Kendi gemilerimizle arama yapıyoruz.

Libya ve Basra'da daha aktif olacağız. Irak'ta 3 sahada ortaklığımız ve orada günlük petrol üretimimiz var. Bugün gelinen noktada özellikle Karadeniz gazı ile alakalı son gelişmelerden bahsetmek gerekirse bizim üretimimiz 6 milyon metreküpü geçti.

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