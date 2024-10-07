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Galatasaray’a kötü haber! Yıldız futbolcu dizinden ameliyat olacak!

Galatasaray’a kötü haber! Yıldız futbolcu dizinden ameliyat olacak!

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Ismail Jakobs, dizinden ameliyat olacak. Futbolcu bir süre sahalardan uzak kalacak.

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Trendyol Süper Lig’in 8.haftasında Alanyaspor’u 1-0 yenerek milli takımlar için verilen araya lider giren Galatasaray’da beklenmedik bir durum yaşandı.Joueurs SN'in haberine göre sol bek oyuncusu Ismail Jakobs bu hafta dizinden ameliyat olacak. Jakobs'un dizinde oynamasına engel olmayan ancak ameliyat gerektirebir problem olduğu belirtildi.

Yıldız futbolcu ameliyatın ardından birkaç haftalık bir iyileşme süreci geçirecek.

Sarı-kırmızılı takımın 1 milyon euro kiralama ücreti ve 8 milyon euro satın alma opsiyonuyla Monaco’dan kadrosuna kattığı Jakobs, Galatasaray ile çıktığı 6 maçta 523 dakika süre alırken 1 asist yaptı.

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