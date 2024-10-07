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HABER /  SAĞLIK

Gaziantep Şehir Hastanesi 1 yılda 2,5 milyon hasta kabul etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Gaziantep Şehir Hastanesi 1 yılda 2,5 milyon hasta kabul etti

Geçen yıl ekim ayında hizmete alınan Gaziantep Şehir Hastanesi, açıldığı günden bu yana yaklaşık 2,5 milyon hastaya hizmet verdi.

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İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin, Türkiye'nin en büyük hastanelerinden biri olan Gaziantep Şehir Hastanesi'nin 335 poliklinik ve acil servisin yanında 1875 yatak kapasitesiyle çalıştığı söyledi.

Hastanenin sadece Gaziantep'in değil, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sağlık hizmeti ihtiyacını karşıladığını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 1 yılımızı geride bıraktık. Şimdiye kadar 2,5 milyon hastaya hizmet verdik. Bunun 2 milyonu poliklinik, 500 bini ise acil servis muayenesidir. Servislerde 70 bin, yoğun bakımlarda 15 bin olmak üzere toplam 85 bin hasta yatışı yapılmıştır. Şu anda aktif yoğun bakım yatak sayısı 259'dur. Bugüne kadar hastanemizde toplamda 10 bine yakın doğum gerçekleşti."

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