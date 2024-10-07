İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Gazze'deki soykırıma tepki! "Dünya sussa da Türkiye susmaz"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, devletçe ve milletçe İsrail'in Gazze'deki soykırımına ilk günden beri en güçlü şekilde karşı çıkıldığını belirterek, "Bu zulmün karşısında olmaya da devam edeceğiz." dedi.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, İsrail'in Gazze'deki soykırımının birinci yılı olduğunu anımsatarak, tüm dünyanın gözleri önünde 6 yaşındaki Hind Recep gibi binlerce çocuğun acımasızca öldürüldüğünü, kadınların, yaşlıların katledildiğini söyledi.

"Her gün Gazze'de nice güneşler bir bir batıyor." ifadesini kullanan Yerlikaya, İsrail'in sistematik katliamlarının, insanlık vicdanında derin ve onarılmaz yaralar açtığını kaydetti.

Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Gazzeli her kardeşimiz canımızdan bir parçadır. Onların acısı bizim acımızdır. Adalet ve insanlık için haykıran her vicdanlı insan onların yanındadır. Biz devletçe, milletçe bu soykırıma ilk günden beri en güçlü şekilde karşı çıktık. Bu zulmün karşısında olmaya da devam edeceğiz."

Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi nitelikteki insanlık ittifakı çağrısını yinelediklerini belirterek, Gazze'de barışın sağlanması için tüm dünyayı sorumluluk almaya davet ettiklerini bildirdi.

Filistinli şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Yerlikaya, "Dünya sussa da Türkiye susmaz." dedi.