BIST 9.024
DOLAR 34,25
EURO 37,62
ALTIN 2.910,17
HABER /  GÜNCEL

Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı

Meteoroloji, yarın öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de, özellikle Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kuzey bölgelerinde kuvvetli sağanak yağışlar beklediğini açıkladı.

Abone ol

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz bölgesinde yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olacak kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor.

Özellikle Trabzon'un doğu kesimleri ile Rize ve Artvin'in kuzey bölgelerinde yerel olarak yoğun yağışların meydana gelmesi öngörülüyor.

Yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının sel, su baskını, yıldırım düşmesi, heyelan ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Vatandaşların, özellikle su baskınlarına karşı dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları gerektiği belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Gazze'deki soykırıma tepki! "Dünya sussa da Türkiye susmaz"
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Gazze'deki soykırıma tepki! "Dünya sussa da Türkiye susmaz"
Terör örgütü DHKP-C üyesi firari hükümlü İzmir'de yakalandı
Terör örgütü DHKP-C üyesi firari hükümlü İzmir'de yakalandı
Adana'da yolda el bombası bulundu
Adana'da yolda el bombası bulundu
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Soykırımın Gölgesinde Bir Yıl" panosunu ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Soykırımın Gölgesinde Bir Yıl" panosunu ziyaret etti
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin kullandığı çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin kullandığı çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
İsrail Lübnan'da itfaiye istasyonuna saldırdı
İsrail Lübnan'da itfaiye istasyonuna saldırdı
Hazine düzenlediği ihalede 33,3 milyar lira borçlandı
Hazine düzenlediği ihalede 33,3 milyar lira borçlandı
Engine Polat’a 1 yıl 11 ay hapis cezası
Engine Polat’a 1 yıl 11 ay hapis cezası
Türkiye'den yeni doğal gaz ve petrol hamlesi!  Bakan Bayraktar açıkladı
Türkiye'den yeni doğal gaz ve petrol hamlesi!  Bakan Bayraktar açıkladı
Fahrettin Altun'dan İsrail'in Gazze'deki soykırımının 1. yılına ilişkin açıklama
Fahrettin Altun'dan İsrail'in Gazze'deki soykırımının 1. yılına ilişkin açıklama
Ziraat Türkiye Kupası maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası maçlarını yönetecek hakemler açıklandı