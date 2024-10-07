Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı

Meteoroloji, yarın öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de, özellikle Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kuzey bölgelerinde kuvvetli sağanak yağışlar beklediğini açıkladı.

Abone ol

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz bölgesinde yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olacak kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor.

Özellikle Trabzon'un doğu kesimleri ile Rize ve Artvin'in kuzey bölgelerinde yerel olarak yoğun yağışların meydana gelmesi öngörülüyor.

Yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının sel, su baskını, yıldırım düşmesi, heyelan ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Vatandaşların, özellikle su baskınlarına karşı dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları gerektiği belirtildi.