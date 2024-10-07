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UEFA’dan Beşiktaş'ı şoke eden karar

UEFA’dan Beşiktaş'ı şoke eden karar

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Olympique Lyon ile oynayacağı deplasman maçına taraftarının alınmayacağını duyurdu. 2017'de yaşanan olaylar ve güvenlik riski nedeniyle Lyon Valiliği'nin bu kararı kesinleşti.

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UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda Olympique Lyon’a konuk olacak Beşiktaş taraftarına kötü haber geldi.

Maça alınmayacaklar

Siyah-beyazlı ekip resmi sitesinden yaptığı açıklamada UEFA’nın verdiği karar neticesinde Beşiktaş taraftarının maça alınmayacağını açıkladı.

İşte Beşiktaş’ın o açıklaması:

“Lyon Valisi, Futbol Takımımızla Olympique Lyon arasında 24 Ekim Perşembe günü OL Stadyumu’nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi müsabakası ile ilgili olarak, taraftarlarımızın stadyuma ve Lyon kentine alınmamasına karar vermişti.

Kulübümüzün söz konusu kararın gözden geçirilmesi için yaptığı girişimler doğrultusunda; Lyon Valiliği, Fransız Emniyeti, UEFA Güvenlik Birimi, Türkiye Futbol Federasyonu Güvenlik Koordinatörlüğü ve Türkiye NFIP’nin katılımıyla gerçekleşen güvenlik toplantısı neticesinde, 2017 yılında yaşanan ciddi olayların tekrar etme ihtimali ve yüksek güvenlik riski nedeniyle Lyon Valiliği’nin aldığı karar kesin olarak onandı.

Olympique Lyon – Beşiktaş müsabakasında taraftarlarımızın deplasman tribününde yer alamayacağını belirtir, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına söz konusu maç için seyahat programı yapılmaması hususunu taraftarlarımızın bilgisine sunarız.”

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