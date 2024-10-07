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İsrail'den Gazze'nin kuzeyine bir saldırı daha: 13 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'den Gazze'nin kuzeyine bir saldırı daha: 13 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 13 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırılar sırasında Gazze'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya Mülteci Kampı da ağır hasar aldı.

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İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik saldırılarında 13 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Filistin sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nın Ebu Kamer bölgesine yapılan saldırıda 13 kişi yaşamını yitirdi.

Çok sayıda Filistinlinin yaralandığı saldırıda, bölgedeki evler ve işyerleri de hasar gördü.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yoğun saldırıları devam ederken Gazze'deki hükümetin Sağlık Bakanlığı, Şifa ve Sahabe Tıp Kompleksi'ne kan bağışı yapılması çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 909 Filistinli öldü, 97 bin 303 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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