İsrail'den Beyrut'a peş peşe hava saldırısı!

İsrail, Hizbullah'ın konuşlanmasını gerekçe göstererek Lübnan'ın başkenti Beyrut'a peş peşe saldırılar düzenledi. İsrail'in vuracağı bölgeleri önceden duyurduğu belirtilirken, Hizbullah da Tel Aviv'e füzelerle karşılık verdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, Lübnan'a saldırıların başladığı günden bu yana ölü sayısının 2 bin 83'e, yaralı sayısının 9 bin 869'a çıktığını bildirmişti.

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Hizbullah'ın konuşlanmasını bahane ederek Lübnan'a saldırılarını yoğunlaştıran İsrail, ülkenin başkenti Beyrut'u bir kez daha vurdu.

Lübnan medyasından "ardışık saldırılar" açıklaması

Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı'na bölgeden bağlanan tv100 muhabiri Sertaç Murat Koç, kentte art arda yaşanan patlamalar olduğunu duyurdu. Lübnan devlet medyası da İsrail'in Beyrut'a "ardışık saldırılar" başlattığını bildirdi.

Kentte peş peşe 6 büyük patlamanın yaşandığını söyleyen muhabir Koç, patlamaların çok şiddetli olduğuna işaret etti. İsrail dronelarının da havada olduğuna değinen Koç, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğü sıradaki büyük patlamardan daha da şiddetli saldırıların yaşandığını vurguladı.

İsrail vuracağı yerleri duyurdu

Koç, İsrail'in vuracağı alanları ilan ederek sivillere "Derhal boşaltın" uyarısı yaptığını duyurarak kendisiyle birlikte pek çok gazetecinin bulunduğu Hadath'ında bombardımana tutulma tehlikesine dikkat çekti.

Hizbullah'dan misilleme

Koç ayrıca Beyrut'un güneyinde yaşanan patlamaların ardından Hizbullah'ın da Tel Aviv'e füzelerle karşılık vermeye başladığını bildirdi. Koç, Tel Aviv'e atılan füzelerin Demir Kubbe hava savunma sistemiyle karayla buluşmadan imha edildiği bilgisini de paylaştı.

Tel Aviv'de bulunan muhabir Canan Altıntaş ise kentte 5 patlama sesi duyulduğunu bildirdi. Patlama öncesi uyarıların olduğuna işaret eden Altıntaş, kentte normal hayatın devam ettiğini belirtti.

Sabah kentte bir panik havasının olduğunu söyleyen Altıntaş, füze saldırılarının yaşandığı akşam saatlerinde bu paniğin bulunmadığına dikkat çekti.

Can kaybı 2 bini aştı

Lübnan Sağlık Bakanlığı dün düzenlenen saldırılarda 22 kişinin öldüğünü, 111 kişinin yaralandığını bildirmiş, İsrail'in Lübnan'a saldırılarının başladığı günden bu yana ölenlerin sayısının 2 bin 83'e, yaralı sayısının 9 bin 869'a çıktığını duyurmuştu.

Kaynak: tv100