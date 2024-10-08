İsrail, Beyrut'taki saldırısında bir Hizbullah komutanını öldürdüğünü duyurdu

İsrail ordusu, Beyrut'ta Hizbullah komutanlarından Süheyl Hüseyin Hüseyni'nin öldürüldüğünü duyurdu.

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Güney Lübnan'a yoğun bir hava saldırısı dalgası başlatan İsrail, 100 uçak ile bir saat içinde yaklaşık 120 bölgeyi hedef aldığını açıkladı.

İsrail ordusu, bu saldırılarda Hizbullah'a ait altyapının hedef alındığını söyledi.

Salı sabahı yapılan açıklamada İsrail ordusu, Beyrut'ta Hizbullah komutanlarından Süheyl Hüseyin Hüseyni'nin öldürüldüğünü duyurdu.



BBC'nin Sur'daki (Tire) muhabiri Orla Guerin, güney Lübnan'a yönelik savaşın her geçen gün kente daha da yaklaştığını belirtiyor.