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İstanbul'da tartıştığı eşini akşam evde ölü bulunca intihara teşebbüs etti

İstanbul'da tartıştığı eşini akşam evde ölü bulunca intihara teşebbüs etti

Fatih'te, tartıştığı karısının evde cansız bedeniyle karşılaşınca intihar teşebbüsünde bulunan kişi, hastaneye kaldırıldı.

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Alınan bilgiye göre, İskender Paşa Mahallesi Yeşil Tekke Sokak'ta, sabah saatlerinde eşi D.M. ile tartışan T.M, evden çıktı.

Akşam saatlerinde evine dönen T.M, eşi D.M'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Olayın etkisiyle intihar teşebbüsünde bulunan T.M. için ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından T.M'yi hastaneye kaldırdı.

Polis ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından D.M'nin cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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