Rize'de Burger King açılışına katılan AK Partili belediye başkanından açıklama

İsrail'e verdiği destek ile bilinen Burger King'in yeni şubesi Rize'de açıldı. Açılışa katılanlar arasında AK Parti İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete de bulundu. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Mete, "Rize’de ve Türkiye’de binlerce Burger King var. Ben orada hiç yemek yemedim. Yeseydim İsrail’e destek vermiş olacaktım" dedi.

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İsrail'in Ortadoğu'daki zulmü devam ederken, ülkemizde İsrail'e destek verdiği bilinen markalar için boykot kampanyası başlatılmıştı. Boykot çağrısı yapılan markalardan biri de İsrail'e açık şekilde destek veren Burger King markasıydı. Tüm bunların ışığında Rize'de açılan Burger King'in yeni şubesi açıldı.

Açılışa katılanlar arasında ise; AK Parti İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, AK Parti Muradiye Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, AK Parti Salarha Belediye Başkanı Hasan Kara ve AK Parti Rize İl Genel Meclisi Başkanı Ali İmran Büyük’ün olduğu aktarıldı.

Konuyla ilgili olarak AK Parti İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, Karar Gazetesi'nden Merve Şişman'a açıklamalarda bulundu.

"YESEYDİM İSRAİL'E DESTEK VERMİŞ OLACAKTIM"

İşletme sahibinin okul arkadaşı olduğunu aktaran Mete, "Belediyemize kadar gelip davet etmişti. Davete icabet ettik. Rize’de ve Türkiye’de binlerce Burger King var. Ben orada hiç yemek yemedim. Yeseydim İsrail’e destek vermiş olacaktım. Açılışta 10 dakika bile durmadım. Kurdele kesimine denk geldim. Hakkımızda karalama kampanyası düzenleniyor. İsimlerimizi medyaya vererek 3 belediye başkanını da ateşe atıyorlar. Marketlerde de İsrail menşeili ürünler var. O zaman hiçbir şey almayalım marketlerden. Burada bakış açısında sorun var” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Dr. Leyla Şahin Usta, partisine yakın 24 TV'deki "Arafta Sorular" isimli programda konuyla ilgili soru üzerine "olayın kabul edilemez olduğunu ve partiyi bağlamadığını" öne sürdü.

"HEPİMİZ ÜZÜLDÜK, PARTİYİ BAĞLAMAZ"

Usta, "Yapılan iyi ve düzgün şeylerin toplumun nezdinde veya görünmesi gereken yerlerde görünmeyip çok aşağılarda tutulması... Bazen bir yanlışın bütün doğruları götürdüğünü görüyoruz. Bu doğruların görünmemesine sebep oluyor. Bizlerin hata yapma lüksü yok. Bunun farkındayız. Ama maalesef belediye başkanı, teşkilat mensubu bu tip hatalarda bulunuyorlar. Tabii ki partimizi bağlamaz. İnsan durduğu yerin, tabelanın altına bir bakar. 'Ben nerede duruyorum?' der bir bakar. Böyle bir ihmalin sonucunda böyle bir görüntü ortaya çıktı. Tabii ki hepimiz üzüldük. Kabul edilebilir bir şey değil. Bunun partiyi bağlayıcı bir anlamı yoktur. Bu kişilerin bireysel aldığı bir karar. Ama bu tarafta ki iyiliği de görmemiz gerekiyor işte. Ben Üsküdar'daydım. Benim yanımda yine bir sürü milletvekili arkadaşımız vardı. İl ve ilçe teşkilatlarımız ordaydı. Herkes meydandaydı bunu kimse görmüyor" ifadelerini kullandı.