Özgür Özel'in iddiası: Erdoğan Esad'a haber yolladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Putin'e haber yolladığını ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a "Önce benle görüşsün, muhalefetle görüşürse anlaşma olmaz" dediğini iddia etti.

Abone ol

CHP lideri Özgür Özel, Hatay'ın İskenderun ilçesinde katıldığı "halk buluşması"nda Suriyeli mülteci sorunuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Özel, Hatay ve Türkiye'nin önemli bir sorununun da sığınmacılar olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye, bakın altını çizerek söylüyorum, dünyanın en çok sığınmacı barındıran ülkesi ve açık ara önde. Bizden sonrakilerin hepsini toplasan, bizim kadar yok. Tayyip Bey, (eski Almanya Başbakanı Angela) Merkel ile bir anlaşma yaptı, 6 milyar doları, avroyu aldı, Türkiye'yi açık açık sığınmacı kampına çevirdi. Avrupalıların hepsinin yüzüne söylüyorum: '6 milyar para verip bizi 4,5-5 milyon sığınmacıyla burun buruna getirdiniz'. Bu sorunu hep beraber çözmeliyiz. Biz bunu yapmazsak bu ne Türkiye'ye hayırdır ne Avrupa'ya hayırdır. Şimdi büyük bir fırsat var. Yıllarca 'Esad ile görüş.' dedim. 'Esad ile görüşmem, katil o.' dedi. Ben randevu istedim, 'Gidiyorum, ben çözeceğim.' dedim. 'Ben de gideceğim.' dedi. Haber yolladı Putin'le Esad'a, 'Önce benle görüşsün, muhalefet ile görüşürse anlaşma olmaz.' dedi. Şimdi git diye bekliyoruz, gitmiyor. Kardeşim bir an önce git, bu sorunu konuş. Bak, Esad genel af ilan etti. Buradaki herkes giderse cezaya tabi olmayacak. Bu fırsat bugün kaçarsa bir daha olmayacak."

Özel, "Buradan uyarıyorum. Gidelim, ben ayrı gideyim, sen ayrı git. Birlikte gerekiyorsa gidelim. Türkiye'deki diğer siyasi partilerin de temsilcileriyle, liderleriyle gidelim. Bu milli meseleyi sen başımıza açtın ama hep birlikte çözelim. Yeter ki bu sığınmacı sorununu bir an önce bitirelim. Bu çağrımı tekrarlıyorum." ifadelerini kullandı.