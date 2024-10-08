BIST 9.032
DOLAR 34,27
EURO 37,68
ALTIN 2.914,86
HABER /  GÜNCEL

Bakan Yerlikaya duyurdu! Göçmen kaçakçılığına büyük darbe

Bakan Yerlikaya duyurdu! Göçmen kaçakçılığına büyük darbe

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde son bir ayda 200 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 4 bin 40 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Abone ol

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığında kullanılan 107 aracın ele geçirildiğini belirtti.

Ülke genelinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik son bir ayda jandarma tarafından aralıksız düzenlenen operasyonlarda 200 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 4 bin 40 düzensiz göçmenin yakalandığını açıklayan Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörlerinden 82'sinin tutuklandığını, 31'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini kaydetti.

Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiğini, yakalanan düzensiz göçmenlerin il göç idaresi müdürlüklerine teslim edildiğini ve sınır dışı işlemlerinin derhal başlatıldığını aktaran Bakan Yerlikaya, operasyonlarda görev alanları tebrik etti.

ÖNCEKİ HABERLER
12 gündür aranıyordu! Manisa'da kaybolan Pelin'in cesedi Uşak'ta bulundu
12 gündür aranıyordu! Manisa'da kaybolan Pelin'in cesedi Uşak'ta bulundu
Devlet Bahçeli'nin bir bildiği varmış! Tartışmalara son noktayı koydu!
Devlet Bahçeli'nin bir bildiği varmış! Tartışmalara son noktayı koydu!
Özgür Özel'in iddiası: Erdoğan Esad'a haber yolladı
Özgür Özel'in iddiası: Erdoğan Esad'a haber yolladı
İsrail, Beyrut'taki saldırısında bir Hizbullah komutanını öldürdüğünü duyurdu
İsrail, Beyrut'taki saldırısında bir Hizbullah komutanını öldürdüğünü duyurdu
Rize'de Burger King açılışına katılan AK Partili belediye başkanından açıklama
Rize'de Burger King açılışına katılan AK Partili belediye başkanından açıklama
Kassam Sözcüsü Ubeyde çağrı yaptı hackerlar İsrail spor sitelerine sızdı
Kassam Sözcüsü Ubeyde çağrı yaptı hackerlar İsrail spor sitelerine sızdı
Lübnan'dan İsrail'in orta kesimine 5 füze fırlatıldı
Lübnan'dan İsrail'in orta kesimine 5 füze fırlatıldı
İstanbul'da tartıştığı eşini akşam evde ölü bulunca intihara teşebbüs etti
İstanbul'da tartıştığı eşini akşam evde ölü bulunca intihara teşebbüs etti
Netanyahu'dan soykırıma yeni kılıf: Diriliş savaşı!
Netanyahu'dan soykırıma yeni kılıf: Diriliş savaşı!
İsrail'den Beyrut'a peş peşe hava saldırısı!
İsrail'den Beyrut'a peş peşe hava saldırısı!
Acun Ilıcalı: Biz bu yapıyı vura vura indireceğiz
Acun Ilıcalı: Biz bu yapıyı vura vura indireceğiz
İsrail, Lübnan sınırındaki 5 beldeyi 'askeri bölge' ilan etti
İsrail, Lübnan sınırındaki 5 beldeyi 'askeri bölge' ilan etti