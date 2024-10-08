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HABER /  POLİTİKA

İYİ Parti'den istifa etmişti! CHP'ye katılıyor, rozetini Özgür Özel takacak

İYİ Parti'den istifa etmişti! CHP'ye katılıyor, rozetini Özgür Özel takacak

Eski İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, bugün CHP'ye katılacak. Özdemir'in rozetini Özgür Özel takacak

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14 Mayıs seçimlerinde İstanbul’dan aday gösterilen Nimet Özdemir İYİ Parti’nin 44 milletvekilinden biri olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi‘ne girmişti.

Özdemir 24 Temmuz’da İYİ Parti’den istifa ettiğini duyurdu. Habertürk'te yer alan habere göre  geçtiğimiz hafta CHP ile temasa geçtiği belirtilen Nimet Özdemir’e bugün TBMM grup toplantısında genel başkan Özgür Özel bizzat rozet takacak.

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