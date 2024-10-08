Bahçeli, DEM Partililerin elini neden sıktığını bir kez daha açıkladı: Uzattığım el

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de DEM Partililerin elini sıkmasıyla ilgili bir kez daha konuştu. Uzattığı elin milli birlik ve kardeşliğin mesajı olduğunu söyleyen Bahçeli, "DEM'e düşen sorumluluk uzanan elin kıymetini anlaması ve eşik olarak değerlendirmesidir." dedi.

Abone ol

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Nereye gideceğimizi bilmiyorsak yolun hiçbir ehemmiyeti yoktur. Attığımız adımlar boşluğa düşmeden, geriye gitmeden sürekli ileri doğru olmalıdır. Bunu yaparken sağ duyudan ayrılmamak lazımdır. Geçmişte siyasetin doğru olması kadar zamanın da doğru olmasına vurgu yapmıştım. Bize göre doğru siyaset, buluşturan yakınlaştıran, kavuşturan, kutupları aşındıran ahlaklı siyasettir. Doğru siyaset sorumluluk duygusunu ilke edinen, akıl dolu siyasettir.

Bekamıza namlu çevrilmişken, karanlık niyetlerin çevremizde nöbete girdiği zamanda milli birliği zinde tutmak doğru siyasetin vazgeçilmez erdemidir. Bu erdeme bağlıyız.

Biz siyaseti bir savaş biçimi olarak ele almıyoruz. İnsanların birbiri üzerine egemenlik kurmak için algılamıyoruz. Biz siyaseti retorik ve teorik olarak Batı'nın çıkarlarına çanak tutan sınıfsal bir şekilde ele almıyoruz. Siyasette hiçbir partiyle konuşup çözemeyeceğimiz alıp vermeyeceğimiz hiçbir durum hiçbir şey söz konusu değildir.

"Bekamıza namlu çevrilmişken birlik içinde olmalıyız"

Muhataplarımızın ne söylediklerine bakıyoruz. Sert veya yumuşak tavrımız fertlerin fikir ve düşünce kapasiteleriyle sınırlıdır. Bekamıza namlu çevrilmişken birlik içinde olmalıyız.

Cumhurbaşkanımızın TBMM'nin açılış konuşmasındaki şu sözlerinin altı dikkatle çizilmelidir. Başımızda sınırlar yeniden çizilmeye çalışılırken Meclisimiz sağduyu ve uzlaşma içinde çalışmalıdır. Meclis'te uzlaşma ve istişare topluma da yayılacaktır.

"Uzattığım el milli birlik ve kardeşliğimizin mesajıdır"

DEM sıralarına giderek elimi uzattım. Uzattığım el milli birlik ve kardeşliğimizin mesajıdır. Uzattığım el ilk Meclis'in ve cumhurbaşkanımızın meşale gibi yanan aydınlığıdır. Gelin Türkiye partisi olun, milli birliğimizde kenetlenin teklifidir. Biz gelişigüzel, anlık olarak el uzatmayız. Biz durduk yere el vermeyiz. El sıkmanın merakına teşebbüs etmeliyiz. DEM'e düşen sorumluluk uzanan elin kıymetini anlaması ve eşik olarak değerlendirmesidir. Siyasetimiz günü kurtarma çabası değildir.

Özgür Özel hakkındaki iftiralara tepki

Özgür beyin özel hayatı ile ilgili iddialar siyasetimizin konusu olamaz. FETÖ taktiklerinin, şerefsiz hamlelerin tamamen karşısındayız. Biz CHP siyaseti ile ilgiliyiz. Bunun dışında ne söylenirse söylensin kulaklarımızı kapattık. Bel altı vuruşlar, izansız ispatlar ne işimize gelir ne de gündemimize girer. Kara kampanyalar çirkin dedikodular ayağımızın altındadır ve bizim için yok hükmündedir. Başka türlüsü hem insani hem ahlaki değildir. Duruşumuzdan başka anlamlar çıkarmak zırvalıktır. Özgür beyin MHP'ye saldırması, siyaset dışına savrulması bizimle ilgili atıp tutması hakkaniyetle bağdaşmayan seviyesizlikti. Biz siyaseti adam gibi yapma gayretindeyiz. Bizim el sıkışmamızı normalleşmeye bağlayan özgür bey yine yanılmaktadır. Büyük resme odaklanmalıyız. Kimse ile tarla davamız yoktur. Sıcak gelişmelerin hafife alınır, kenara atılır yanı kalmamıştır. Çünkü Türkiye'miz sınırlar haricinden anormal tehdit sarmalındadır. Kısır çekişmelerle meşgul olursak mahşer günü ne yapacağız. Çaresiz kaldık boynumuzu eğdik mi diyeceğiz. Günlük kaygılara teslim olduk mu diyeceğiz.

İsrail'e mesaj: MHP ve ittifakımız kem gözle bakanların gözünü oyar bileğini kırıp atar

Mezhebi, kökeni, yöresi ne olursa olsun hiçbir kardeşim buna razı olmaz. Türkiye bir ve birlik olur. Anadolu insanı onlara dünyanın kaç bucak olduğunu gösterir. Üzerinde yaşadığımız topraklar vaat edilmiş değil nimettir ve Türk milletine bahşedilmiştir. Misakı milli millettir millet ise Türk milletidir. Hain niyet sahiplerini uyarıyorum MHP ve ittifakımız al bayrağımıza kem gözle bakanların gözünü uyar, hepsinin bileğini kırıp atar. Vatan namustur.

İstedikleri, cephelere ayrılmış bir millettir. Verilecek başka vatan köşesi kalmamıştır. Anlamakta ve anlamlandırmakta zorlananlara tekrarlıyorum; burası Türkiye Cumhuriyeti, milletinin adı ise Türk milletidir. Ya bir ve bütün olarak yaşayacak ya da Anadolu'dan çıkarılarak tarihten silinecektir. Bunun adı tarihi şark meselesidir.. Türksüz Anadolu cehennemin diğer adıdır.

"Bugün mesele Beyrut değil Ankara'dır"

Grubu bulunan partilere sesleniyorum; bir kez daha düşünün, bir kez daha oynanan oyunu tarihi perspektif ile değerlendirin. Yeni bir Serv dayatmasını mutlaka göreceksiniz. Bugün mesele Beyrut değil Ankara'dır. Bugün gizli gündem Türk vatanıdır. Atılan bombaların, anarşik çalkalanmanın nihai hedefi Anadolu coğrafyasıdır. İsrail'in saklı ajandasında Türkiye vardır. 1 yıldır bebek, çocuk, kadın demeden katliam yaptılar. 17 bin çocuk kefene sarıldı. Gazze'ye 85 bin ton bomba atıldı. 1 milyon Filistinli yerinden yurdundan edildi. İsrail'i durdurmak için acilen kuvvet kullanmak gereklidir. BM bu ertelenemez görevi derhal üstlenmek ve katiller sürüsünü cezalandırmak zorundadır.

Artan cinayetlerle ilgili MHP komisyon kurdu

Küresel vahşetin çıtası yükselirken cinayet, taciz ve şiddet vakalarının artması endişeyi tırmandırmaktadır. Fatih'teki cinayetler, Beyoğlu'ndaki taciz, Sıla bebeğin hayatını kaybetmesi milletimizi derinden yaralanmakta. Şiddet karşı sıfır toleransla muamele etmekten başka yol kalmamıştır. MHP şiddetle mücadele etmek için uzman akademisyenlerden bir komisyon kurduk. Cezaları artırmakla beraber şiddetin ürediği ana yatağı kurutmalıyız. Bu durum aynı zamanda ülkemizi için beka konusudur.

"Seri önlemler almalıyız"

Hepimiz kafa kafaya verip seri önlemler almalıyız. Felaketin püskürtülmesi için el le vermek ahlaki şuur etrafında birleşmek hepimizin omuzlarına binen görevdir. Cezasızlık şikayetleri genişlerse, yapanın yanına yaptığı kar kalırsa devletin temelleri sarsılacaktır. Ülkemizin şiddet uçurumuna yuvarlanması günahtır, hazindir. Şiddet bataklığının kurutulması boynumuzun borcudur.

Recai Kutan'ın vefatından dolayı duyduğum üzüntüyü paylaşıyor, sevenlerine baş sağlığı diliyorum.