BIST 9.043
DOLAR 34,28
EURO 37,72
ALTIN 2.907,48
HABER /  SPOR

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik yapıldı

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik yapıldı

UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek ve Mert Günok aday kadrodan çıkarılırken, ikas Eyüpspor'dan kaleci Berke Özer aday kadroya davet edildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı karşılaşmalar için dün İstanbul'da kampa giren A Milli Takımı'mızda yapılan sağlık kontrollerinin ardından İsmail Yüksek ve Mert Günok'un sakatlıklarının müsabakalar sürecinde tam olarak iyileşmeyeceği tespit edildi. Aday kadrodan çıkarılan iki futbolcu, tedavilerine kulüplerinde devam edecek. Bu gelişme üzerine ikas Eyüpspor'dan kaleci Berke Özer, A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi." ifadeleri yer aldı.

Milli maçlar ne zaman?

Süper Lig’de 7 Ekim ve 18 Ekim tarihleri arasında maçlar oynanamayacak. UEFA Uluslar Ligi kapsamında Milli Takım 11 Ekim saat 21:45'te Karadağ ile, 14 Ekim 21:45'te İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig’de 9 .hafta ise 19 Ekim cumartesi günü oynanacak Kayserispor - Gaziantep mücadelesiyle başlayacak.

ÖNCEKİ HABERLER
İYİ Parti'den istifa etmişti! CHP'ye katılıyor, rozetini Özgür Özel takacak
İYİ Parti'den istifa etmişti! CHP'ye katılıyor, rozetini Özgür Özel takacak
Harran Üniversitesi'nden "cinsel istismar" iddialarına ilişkin açıklama
Harran Üniversitesi'nden "cinsel istismar" iddialarına ilişkin açıklama
Bahçeli, DEM Partililerin elini neden sıktığını bir kez daha açıkladı: Uzattığım el
Bahçeli, DEM Partililerin elini neden sıktığını bir kez daha açıkladı: Uzattığım el
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı!
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı!
Yola çıkacaklar dikkat: Bu yollar kapalı olacak! KGM açıkladı
Yola çıkacaklar dikkat: Bu yollar kapalı olacak! KGM açıkladı
Polislere taş ve sopayla saldırdılar! İçlerinden 2'si tutuklandı
Polislere taş ve sopayla saldırdılar! İçlerinden 2'si tutuklandı
Galata Kulesi’ne Filistin bayrağı yansıtıldı
Galata Kulesi’ne Filistin bayrağı yansıtıldı
Trendyol'un Moda Günleri kampanyası başladı
Trendyol'un Moda Günleri kampanyası başladı
Maliyeden yüksek gelir elde edip düşük vergi ödeyen sporculara "kırmızı kart"
Maliyeden yüksek gelir elde edip düşük vergi ödeyen sporculara "kırmızı kart"
Türkiye'de canlı bomba saldırısı planlayan teröristi, MİT etkisiz hale getirdi!
Türkiye'de canlı bomba saldırısı planlayan teröristi, MİT etkisiz hale getirdi!
New York Times'tan 'misilleme' iddiası: İsrail İran'ın üst yönetimini vuracak
New York Times'tan 'misilleme' iddiası: İsrail İran'ın üst yönetimini vuracak
Benfica harekete geçti gözünü Fenerbahçeli futbolcuya dikti
Benfica harekete geçti gözünü Fenerbahçeli futbolcuya dikti