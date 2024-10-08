Türkiye'de 55 ilin ihracatı arttı

Ticaret Bakanlığı, ocak-eylül dönemine ilişkin ihracat verilerini paylaştı. 27 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, 55 ilde de ihracatın arttığını bildirildi. Verilere göre İstanbul, eylülde ayında 4 milyar 746 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Kentin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 azaldı.

Abone ol

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 2024 yılının ocak-eylül döneminde 27 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaparken, 55 ilde ihracat artışı yaşandı.

İstanbul, haziran ayında 4 milyar 746 milyon dolarlık ihracatla en fazla ihracat yapan il oldu. Ancak, geçen yılın aynı ayına göre İstanbul'un ihracatı %11,6 azaldı. İstanbul'u, 2 milyar 906 milyon dolar ve yüzde 12,8 artışla Kocaeli, 1 milyar 627 milyon dolar ve yüzde 25,5'lik azalışla İzmir takip etti.

İstanbul'un ihracatında ilk sırada, 788 milyon 970 bin dolarla kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı yer aldı. Bu faslı, 541 milyon 229 bin dolarla örme giyim eşyası ve aksesuarı, 473 milyon 303 bin dolarla kazanlar ve makineler izledi.

Kocaeli'de en fazla ihracat yapılan sektör, 1 milyar 129 milyon 51 bin dolarla motorlu kara taşıtları oldu. Bu sektörü, 223 milyon 659 bin dolarla mineral yakıtlar, mineral yağlar, 217 milyon 820 bin dolarla elektrikli makine, cihazlar ve aksamlar takip etti.

İzmir'in ihracatında, 207 milyon 737 bin dolarla demir çelik ilk sırada yer aldı. Ardından 177 milyon 736 bin dolarla mineral yakıtlar, mineral yağlar ve 163 milyon 249 bin dolarla kazanlar ve makineler geldi.

İstanbul'un ihracatında, 314 milyon 159 bin dolarla Almanya ilk sırada dikkati çekti. Bu ülkeyi 309 milyon 154 bin dolarla ABD ve 267 milyon 588 bin dolarla İngiltere izledi.

Kocaeli, en fazla ihracatı 395 milyon 704 bin dolarla İngiltere'ye yaptı. Bu ülkeyi 190 milyon 574 bin dolarla Almanya ve 187 milyon 765 bin dolarla Slovenya takip etti.

İzmir'in en fazla ihracat yaptığı ülkeler 180 milyon 77 bin dolarla Almanya, 117 milyon 687 bin dolarla ABD ve 88 milyon 387 bin dolarla İspanya oldu.

Ocak-eylül döneminde 27 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaparken, 55 il ihracatını artırdı.