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Amazon Prime Alışveriş Festivali başladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Amazon Prime Alışveriş Festivali başladı

Amazon'un Prime üyelerine özel fırsatlar sunduğu "Prime Alışveriş Festivali" bugün başladı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, 14 Ekim'e kadar devam edecek kampanya boyunca prime üyeleri, elektronikten kişisel bakım ürünlerine, kitaplardan evcil hayvan ürünlerine kadar tüm kategorilerde on binlerce ürüne sahip olabilecek.

Üyeler, kampanyayla sadece geniş ürün yelpazesi ve indirimlerden yararlanmakla kalmayacak, aynı zamanda ücretsiz teslimat ayrıcalığının yanı sıra Prime Video ve Prime Gaming gibi birçok hizmetten de faydalanacak.

Festival bu yıl Türkiye'nin yanı sıra Avustralya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Lüksemburg, Hollanda, Polonya, Portekiz, Singapur, İspanya, İsveç, İngiltere ve ABD'de de düzenleniyor.

Kampanya süresince indirimlerden yararlanmak, ayrıcalıklı alışveriş ve eğlence deneyimini yaşamak için prime üyesi olmak gerekiyor. Tüm vergiler dahil ayda 39 liraya sunulan üyelik, 1 ay boyunca da ücretsiz denenebiliyor.

Yıl sonuna kadar üyeliğini başlatan ve ayda bir kez alışveriş yapan prime üyeler, ilk 3 ay içinde alışveriş yaptıkları her ay için prime ücreti kadar indirim kuponu kazanıyor.

Prime avantajlarından bazıları şöyle sıralandı:

Amazon Prime üyeleri herhangi bir sepet tutarı gözetmeksizin aynı gün, ertesi gün, iki günde veya randevulu teslimat seçeneklerinden yararlanabiliyor.

Prime üyeleri, sınırlı süreli fırsatlara erken erişim ayrıcalığı ve yalnızca Prime üyelerine özel ek indirimler de kazanıyor. Prime üyeleri aynı zamanda "Çok Al&Az Öde" ile seçili ürünlerde 500 lira ve üzerindeki alışverişlerinde yüzde 10 indirim kazanıyor.

Şirket müşterileri, seçili ürünlerde 12 aya varan taksit seçeneklerinden faydalanabiliyor.

Amazon Prime üyeleri, ücretsiz Prime Video üyeliğiyle aralarında birçok yerli ve yabancı Amazon Originals film ve dizisinin de bulunduğu içeriklere ek ücret ödemeden erişebiliyor.

Prime Gaming ile tüm Prime üyeleri, oyunlarda oyun içi ayrıcalıklar, her ay yenilenen ücretsiz oyunların keyfini çıkarabiliyor.

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