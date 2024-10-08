MasterChef'ten ayrılan Ayşe Ekiz'den dikkat çeken paylaşım! Sürpriz iş teklifi...
MasterChef Türkiye'ye bu yıl en çok damga vuran isimlerden biri de Ayşe Ekiz'di. Ekiz, yarışmadaki duruşuyla çok sayıda insanın sevgisini kazanırken, son eleme gecesindeki mücadeleyi kaybetti ve yarışmadan ayrılan isim oldu. Ekiz dikkat çeken bir veda paylaşımı yaptı. Ayrıca Ayşe Ekiz'e ilk iş teklifi de geldi...
MasterChef tüm heyecanıyla ekranlarda yer almaya devam ediyor. Yarışmada geçtiğimiz günlerde eleme heyecanı yaşanmış ve dikkat çeken bir isim veda etmişti.
Geçtiğimiz günlerde yarışmadan elenen isim Ayşe Ekiz oldu. Eleme sonrası gözyaşlarına boğulan Ekiz’in hayat hikayesi herkesi etkilemişti.
MasterChef Türkiye'ye katıldığı andan itibaren gündem olan Ayşe Ekiz, daha ilk başta başvuru videosuyla beğeni toplamıştı. Ailesiyle mütevazi bir hayat süren Ayşe, hayalleri için MasterChef'in kapısını çalarken hayallerinin yarım kalması yarışmacıyı üzmüştü.
Eleme sonrası Ayşe Ekiz’den dikkat çeken bir veda paylaşımı geldi. Ekiz, yaptığı paylaşımda şunları ifade etti: