MasterChef'ten ayrılan Ayşe Ekiz'den dikkat çeken paylaşım! Sürpriz iş teklifi...

MasterChef Türkiye'ye katıldığı andan itibaren gündem olan Ayşe Ekiz, daha ilk başta başvuru videosuyla beğeni toplamıştı. Ailesiyle mütevazi bir hayat süren Ayşe, hayalleri için MasterChef'in kapısını çalarken hayallerinin yarım kalması yarışmacıyı üzmüştü.