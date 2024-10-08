BIST 9.033
DOLAR 34,27
EURO 37,69
ALTIN 2.921,26
HABER /  DÜNYA

Blinken'dan 7 Ekim'in yıl dönümünde tepki çeken İsrail mesajı

Blinken'dan 7 Ekim'in yıl dönümünde tepki çeken İsrail mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de 7 Ekim 2023'te başlayan olayların birinci yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "İsrail'in yanındayız" dedi.

Abone ol

Blinken, 7 Ekim'in birinci yılı nedeniyle yaptığı basın açıklamasında, "Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırıları, Filistin halkı için trajik sonuçları olan bir yıllık çatışmanın fitilini ateşledi." ifadelerini kullandı.

Taraflar arasında ateşkes anlaşmasını imzalama zamanının geldiğini kaydeden Blinken, ayrıca uluslararası toplumun Hamas'a destek verenlere karşı kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğini savundu.

Blinken, "ABD, kendisini terörizme karşı savunan İsrail'in yanındadır." dedi.

Hamas'ın halen elinde tuttuğu esirlerin arasında bazı ABD vatandaşlarının da bulunduğunu belirten Blinken, onların derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
2024 Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu
2024 Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu
Araziye atık bıraktıkları belirlenen Ankara Büyükşehir ve Yenimahalle belediyelerine para cezası
Araziye atık bıraktıkları belirlenen Ankara Büyükşehir ve Yenimahalle belediyelerine para cezası
Manisa'da kaybolan Pelin'in cesedi Uşak'ta bulundu! Annesi bakın ne dedi
Manisa'da kaybolan Pelin'in cesedi Uşak'ta bulundu! Annesi bakın ne dedi
Bosna Hersek’te sel felaketi nedeniyle 1 günlük yas ilanı
Bosna Hersek’te sel felaketi nedeniyle 1 günlük yas ilanı
Nepal'de 5 Rus dağcı tırmanışta öldü
Nepal'de 5 Rus dağcı tırmanışta öldü
Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti
Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti
AB, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik yaptırımlarını bir yıl daha uzattı
AB, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik yaptırımlarını bir yıl daha uzattı
Hollanda'da müze çalışanı, sanat eserini çöp sanıp attı
Hollanda'da müze çalışanı, sanat eserini çöp sanıp attı
Amazon Prime Alışveriş Festivali başladı
Amazon Prime Alışveriş Festivali başladı
Türkiye'de 55 ilin ihracatı arttı
Türkiye'de 55 ilin ihracatı arttı
Türkiye-Karadağ maçına İtalyan hakem
Türkiye-Karadağ maçına İtalyan hakem
İran Dışişleri Bakanı, İsrail'in olası misillemesiyle ilgili ülkesinin tavrını açıkladı
İran Dışişleri Bakanı, İsrail'in olası misillemesiyle ilgili ülkesinin tavrını açıkladı