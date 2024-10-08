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Araziye atık bıraktıkları belirlenen Ankara Büyükşehir ve Yenimahalle belediyelerine para cezası

Araziye atık bıraktıkları belirlenen Ankara Büyükşehir ve Yenimahalle belediyelerine para cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, hafriyat döküm alanı olmayan bir araziye atık döktükleri belirlenen Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Yenimahalle Belediyesine 1 milyon 299 bin 54'er lira idari ceza uyguladı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Yenimahalle ilçesi Yakacık Mahallesi'ndeki bir arazide denetim yaptı.

Denetimde, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Yenimahalle Belediyesi tarafından bölgeye eski mobilya, yalıtım malzemesi ve belediye atığı bırakıldığı tespit edildi.

Hafriyat döküm alanı olmayan bölgenin düzenli depolama lisansı bulunmadığı, her iki belediyenin de kaçak döküm yaptığı belirlendi.

İl Müdürlüğü ekipleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Yenimahalle Belediyesine mevzuat uyarınca 1 milyon 299 bin 54'er lira idari ceza uyguladı.

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