Manisa'da kaybolan Pelin'in cesedi Uşak'ta bulundu! Annesi bakın ne dedi

Manisa'da kayıp olarak aranırken Uşak'ta ölü olarak bulunan 21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cesedi, otopsi için İzmir'e gönderildi. Anne Nihal Dönmez Karaca "Çarşıya gitti geldi, 'Anne tekrar gideceğim, hemen geri geleceğim' dedi. Gidiş o gidiş" dedi.

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Pelin Karaca'nın cansız bedeni, Eşme Devlet Hastanesi morgundan alınarak otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.U'nun (37) ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Pelin Karaca'nın annesi Nihal Dönmez Karaca, gazetecilere, gözaltına alınan kişinin daha önce yaşadıkları mahalledeki komşularının oğlu ve evli olduğunu söyledi.

Kızını kayıp olduğu sürede sık sık cep telefonundan aradığını, ancak hep meşgul çaldığını anlatan Karaca, "Kızımın cinayete gideceğini değil de... 'Kızım kayboldu, can güvenliğinden endişeliyim, kızımı bulun' dedim. Çarşıya gitti geldi, 'Anne tekrar gideceğim, hemen geri geleceğim' dedi. Gidiş o gidiş." diye konuştu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 26 Eylül'den bu yana haber alınamayan 21 yaşındaki Pelin Karaca'nın ailesi polise başvurmuştu. Karaca'nın cansız bedeni dün Uşak'ın Eşme ilçesindeki ormanlık alanda bulunmuştu. Kadının erkek arkadaşı olduğu iddia edilen A.U. gözaltına alınmıştı.