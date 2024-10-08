Süreyya Karabulut'tan itiraz! 'Kızımın kanının yerde kalmaması için mücadele edeceğim'

Cani bir biçimde Münevver Karabulut'u öldüren daha sonra cesedini çöp kutusuna atan Cem Garipoğlu'nun ölüp öldürülmediğiyle ilgili kamuoyunda ciddi soru işaretleri vardı. Karabulut ailesinin talebi sonrası Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı. Mezardaki DNA örnekleri Cem Garipoğlu'nun ailesiyle uyuştu. Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, ailenin rapora itiraz edeceğini açıkladı.

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Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, Adli Tıp Raporu'na itiraz edecek! Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, konuyla ilgili son bilgileri aktardı.

"Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamalarıyla duruma vakıf olduk, Adli Tıp raporu henüz fiziken yok. Raporu inceleme fırsatı bulamadık, UYAP'a henüz yüklenmemiş. Arkadaşlarımız Silivri Adliyesi'nde raporu tebliğ almak için bekliyor. Raporu akademik ve hukuki perspektiften inceledikten sonra hukuki dayanaktan yoksun olduğuna karar verirsek rapora itiraz edeceğiz.

Bu konuda kuşkusuz son karar müvekkillerimizin. Rapor içeriğiyle ilgili ilk sonucu kendisiyle paylaştım an itibarıyla Süreyya Karabulut rapora itiraz edilmesini talep etti. Kemik yaşı tespitini de talep etti.

Aile rapora itiraz edecek

Rapor içeriği bilimsel dayanaktan uzaksa Adli Tıp'ın üst kurullarına itiraz edebilmek mümkün. Üniversitelerin Adli Tıp Enstitüleri nezdinde de bu rapora itiraz edilebilir. Hak arama özgürlüğü olan müvekkillerin ilk aşamadaki talepleri rapora itiraz etmemiz doğrultusunda!"

Süreyya Karabulut "Henüz adli tıp raporu içeriği dosyasına girmediği için rapor içeriğini inceleyemedik. Avukatım Rezan bey bana Silivri Başsavcılığı'nın açıklaması ve raporun sonucu ile ilgili bilgi verdi. Kendisine adli tıp nezdinde rapora itiraz edilmesini ve üniversitelerden ve adli tıp enstitülerinden yeniden rapor alınmasını talep ettim.

Aynı zamanda bu caniye ait olduğu iddia edilen kemiklerden, kemik yaşı tespitini talep etmesini de rica ettim. Yine mezarın içerisinde bulunan poşette dna ve parmak izi incelemesi ile ilgili talepte bulunduk. İtiraz haklarimi kullanip, kizimin kanının yerde kalmaması için sonuna kadar mücadele edeceğim." açıklamalarında bulundu!