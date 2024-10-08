İstanbul'da barajların doluluk oranlarında son durum! Görüntüler endişe veriyor

İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı ortalama yüzde 36,48'e kadar düştü.

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlarda bugün ölçülen su miktarı yılın 10 ayında en düşük seviyesine geriledi.

Yıl içerisinde en yüksek doluluk oranı ise nisan ayında yüzde 82,62 olarak kayıtlara geçerken su miktarı Istrancalar'da yüzde 19,33, Terkos'ta yüzde 52,21, Sazlıdere'de yüzde 47,33, Alibey'de yüzde 7,41, Büyükçekmece'de yüzde 39,19, Ömerli'de yüzde 28,84, Darlık'ta yüzde 40,92, Elmalı'da yüzde 56,15, Pabuçdere'de yüzde 17,21 ve Kazandere'de yüzde 4,53 olarak kaydedildi.

Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl şu ana kadar 360,53 milyon metreküp su alınırken içme suyu arıtma tesislerinden kente verilen su miktarı ise 892 milyon 8 bin metreküp olarak kaydedildi.

Günlük ortalama tüketim ise 3,2 milyon metreküp olarak belirlendi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 316,91 milyon metreküp olarak ölçüldü.

Bu yıl şu ana kadar barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 460,85 kilogramla son 10 senenin en düşüğü oldu.

Kentte günlük su tüketimi, dün itibarıyla 3 milyon 204 bin metreküp olarak ölçüldü. Su miktarın 2 milyon 312 bin metreküpü barajlardan, 892 bin metreküpü ise regülatörlerden sağlandı.

Son 10 yılın doluluk oranları

İSKİ istatistiklerine göre, 8 Ekim tarihinde yıllara göre baraj doluluk oranları 2014'te yüzde 22,15, 2015'te yüzde 67,27, 2016'da yüzde 43,53, 2017'de yüzde 55,01, 2018'de yüzde 54,19, 2019'da yüzde 47,29, 2020'de yüzde 34,73 , 2021'de yüzde 49,12, 2022'de yüzde 46,37, 2023'te yüzde 23,01 iken bugün yüzde 36,48 olarak kayıtlara geçti.

AA ekibi, İstanbul'a su sağlayan barajlardan Alibeyköy Barajı'nı görüntüledi. Suyun çekilmesiyle Mimar Sinan'ın eseri olan Güzelce Kemeri ortaya çıktı. Ayrıca kuruyan yerlerde araçla geçişleri dolayısıyla bu yerlerde lastik izlerinin olduğu görüldü.

"Marmara Bölgesi’nde son 2 yıldır kuraklık yaşanıyor"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağışların azalmasıyla İstanbul'un son yıllardaki en kurak dönemini yaşadığını söyledi.

Prof. Dr. Toros, barajlardaki doluluk oranlarının her yıl baharda arttığını daha sonraki süreçte azalmaya başladığını aktararak, "Geçtiğimiz nisan ayında İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 83 seviyesindeydi. Ondan sonraki süreçte yağışların azalmasıyla beraber barajlardaki su seviyesi hızlı bir şekilde düşüşe geçti. Bugün itibarıyla yüzde 36’lar seviyesine kadar düşmüş durumda. İstanbul'un barajlarındaki su seviyesinin düşmesinin ana nedenlerden bir tanesi de kentin son yıllardaki en kurak dönemlerini yaşıyor olmasıdır. Marmara Bölgesi’nde son 2 yıldır kuraklık yaşanıyor. İstanbul'da 16 milyon insan su kullanıyor ve günlük kişi başı yaklaşık 200 litre su kullanılıyor. İstanbul barajlarından veya Melen ile Yeşilçay'dan kullanılan su miktarı günlük 3.2 milyon metreküp. Bu son derece yüksek bir rakam." diye konuştu.

Su kullanımının artması ve yağışların yaz döneminde azalması dolayısıyla, kentte yer alan barajlardaki su seviyesinin hızlı şekilde düşmeye devam ettiğine dikkati çeken Toros, son 10 yılda barajlara düşen yağış miktarlarına bakıldığında en düşük yağışın bu yıl aldığını gördüklerini kaydetti.

Prof. Dr. Toros, son yıllardaki bu tarihteki barajların doluluk oranınların da en düşük seviyeler arasında yer aldığını vurgulayarak, "Tüm bunlar kentin suyunu verimli kullanmadığımız, su tasarrufu yapmadığımız ve önümüzdeki günlerde yeterli yağış gelmediği takdirde İstanbul’un su kriziyle karşı karşıya kalma ihtimali olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un bir su kriziyle karşı karşıya kalmaması için suyun verimli kullanılması gerektiğini dile getiren Toros, uzun vadede yağmur hasadıyla kentin susuzluk tehlikesinden kurtulabileceğini sözlerine ekledi.