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Gece spordan dönen Meriç odasında ölü bulundu!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Gece spordan dönen Meriç odasında ölü bulundu!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 27 yaşındaki genç evinde ölü bulundu.

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269 Sokak'taki 8 katlı apartmanın 5'inci katında ailesiyle yaşayan Meriç Ergen, (27) gece spordan döndükten sonra odasına geçerek dinlenmeye başladı.

Sabah odaya giren yakınları, Ergen'i hareketsiz görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ergen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

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