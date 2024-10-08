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Boyner online satışa yatırım yaptı toplam satışlarda yüzde 27'ye ulaştı

Boyner online satışa yatırım yaptı toplam satışlarda yüzde 27'ye ulaştı

Boyner'in başlattığı mağazacılık dönüşüm faaliyetlerinin yeni adımı Boyner Online oldu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, pazaryeri özelliğiyle yenilenen Boyner Online, alanının önde gelen markalarının seçkileriyle alışveriş deneyimi sunuyor.

Yeni Boyner Online'da yapay zeka destekli "Akıllı ürün sıralama", "Akıllı Yorum Özetleri", "Ürün İçerik Oluşturucu" gibi uygulamalar öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Büyük Mağazacılık Üst Yöneticisi (CEO) Eren Çamurdan, yenilenen Boyner Online'ın kategori ve marka çeşitliliğine dikkati çekerek, fiziksel ve dijitalin iç içe geçtiği "omnikanal" (çok kanallı) stratejisiyle deneyimi odaklarına alarak müşterilerinin hayatına dokunduklarını belirtti.

Yeni adımlar attıkları dönüşüm ve büyüme yolculuğunun önemli mihenk taşlarından birinin çevrim içi kanallar olduğunu aktaran Çamurdan, "Yenilenen yüzü, deneyimi, ürün ve marka karması ile moda ve yaşam tarzının yeni destinasyonu olarak konumlandırdığımız yeni Boyner Online'ı geçtiğimiz sene müşterilerimizle buluşturduk. Ziyaretçilerimiz yeni Boyner Online'da yüzde 35 daha fazla vakit geçiriyor. Boyner Online satışlarımızın toplam satış kanallarımız içindeki payı yüzde 27'ye ulaştı. 2024 sonunda ise yüzde 30'u aşacağını öngörüyoruz. Bu oran omni perakendecilikte Türkiye'de ve dünyada gördüğümüz oranların çok üstünde. ifadelerini kullandı.

Çamurdan, Boyner Online'ın halihazırda pazaryeri özelliğiyle hazır giyim, moda ve yaşam tarzı alanında fark yaratan önemli bir oyuncu olarak sektörde yerini aldığına işaret ederek, ziyaretçilerimize 27 yeni kategoride, 130'un üstünde yeni ürün yelpazesi ve 1200'den fazla markayla Boyner filtresinden geçmiş özel bir seçki ve alışveriş deneyimi sunduklarını kaydetti.

43 ilde 123 mağazaları bulunduğu bilgisini paylaşan Çamurdan, "90 dakikada teslimat, siparişte ödeme zorunluluğunu ortadan kaldıran ve teslimatta deneme yapma imkanı sunan BOYNER NOW ve tüm Türkiye'ye ulaşan Boyner Online ile hazır giyim, moda ve yaşam tarzı alanında Türkiye'nin en sevilen alışveriş destinasyonu olma yolunda adımlarımıza devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

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