Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizin sosyal medyanın karanlık dehlizlerinde yitip gitmelerine seyirci kalamayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde milletçe yürek yakan olaylara şahin olunduğunu belirterek "İstanbul'da gencecik bir polis memurumuz şehit edildi. Geçtiğimiz Cuma günü ise iki genç kızımız vahşi cinayete kurban gitti." dedi. Erdoğan "Bu vakaların ekseriyetinde fail de mağdur da gençlerimizden oluşuyor." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, "Gazze soykırımı, Siyonist lobinin dünyanın en prestijli üniversitelerini de tahakkümü altına aldığını bir kez daha göstermiştir. Gazze soykırımında Batılı yönetimler İsrail'i korumak uğruna, özellikle itibarlarını kaybettikleri çok kötü bir sınav vermiştir." dedi.

"Son günlerde milletçe yüreğimizi yakan olaylara şahit oluyoruz"

"Son günlerde milletçe yüreğimizi yakan olaylara şahit oluyoruz." ifadelerini kullanan Erdoğan şunları kaydetti:

İstanbul'da gencecik bir polis memurumuz şehit edildi. Geçtiğimiz Cuma günü ise iki genç kızımız vahşi cinayete kurban gitti. Kimi zaman dijital platformlardan yayılan cerahatin kimi zaman sapkın akınların kimi zaman dizilerin özendirdiği mafya kültürünün bu acıların yaşanmasında rol oynadığını görüyoruz. Bu vakaların ekseriyetinde fail de mağdur da gençlerimizden oluşuyor. Bu hadiselerin önüne geçecek adımları atmazsak Batılı ülkelerin sorunları ile bizim de yüzleşmemiz kaçınılmazdır.

"Seyirci kalamayız"

Gençlerimizi modern kültürün insafına terk edemeyiz. Gençlerimizin sosyal medyanın ve dijital mecraların, her türlü melanetin bulunduğu karanlık dehlizlerinde yitip gitmelerine seyirci kalamayız. Teröre, uyuşturucuya, alkol bağımlığına, sapkın akımlara, suç çetelerine kaybettiğimiz her gencin vebali hepimizin üzerindedir.