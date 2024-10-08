BIST 9.038
DOLAR 34,27
EURO 37,68
ALTIN 2.921,38
HABER /  GÜNCEL

Hizbullah'tan İsrail çıkışı: Yalan söylüyorlar, 10 günde acıları arttı

Hizbullah'tan İsrail çıkışı: Yalan söylüyorlar, 10 günde acıları arttı

Hizbullah-İsrail geriliminden yeni açıklama geldi. Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım saldırılardan ABD'yi sorumlu tuttu ve savaşma gücü olduklarını belirtti. Kasım konuşmasında, "Yalan söylüyorlar. Cephedeki savaşçılarımız sağlam. Son 10 günde İsraillilerin acısı arttı." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, "ABD’yi Gazze’de işlenen tüm suçlarda önemli bir ortak olarak görüyoruz. ABD’nin desteği olmasaydı, İsrail’in saldırıları bir ay içinde son bulurdu" dedi.

Sürecin tamamlanması bekleniyor

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, Lübnan televizyon kanalında önemli açıklamalarda bulundu. Lübnan’ın güneyindeki kara saldırılarının 7 gün önce başladığını ancak İsrail ordusunun henüz bir ilerleme sağlayamadığını belirten Kasım, Hasan Nasrallah’ın öldürülmesinin ardından yeni genel sekreterin seçileceğini ve süreç tamamlandığında duyuru yapılacağını ifade etti.

Hamas’ın geçtiğimiz yıl 7 Ekim’de başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu’nu istisnai bir olay ve Orta Doğu’da değişimin başlangıcı olarak nitelendiren Kasım, "İsrail’in hedefi direniş eksenini tamamen sona erdirmek ve Filistin halkını yok etmektir" ifadesini kullandı. Kasım, İsrail’in bölgedeki tüm ülkeleri ve halkları kendi politikalarına tabi tutmak istediğini söyledi.

"ABD suç ortağıdır"

ABD’nin İsrail’e yönelik desteğine ilişkin konuşan Kasım, "Amerika Birleşik Devletleri’ni Gazze’de işlenen tüm suçlarda önemli bir ortak olarak görüyoruz. ABD’nin desteği olmasaydı, İsrail’in saldırıları bir ay içinde son bulurdu" dedi. Hamas’ın çok daha fazla direnme kapasitesine sahip olduğunu vurgulayan Kasım, "Filistin halkı yenilmezdir ve özgürlüğe layıktır" şeklinde konuştu.

Hizbullah’ın İsrail’in gerçekleştirdiği saldırı ve suikastların ardından İsrail ordusuna direnme kapasitesinin zarar görmediğini belirten Naim Kasım, "Askeri kapasitemiz iyi. Düşmanlarımızın savaş kabiliyetlerimiz hakkında söyledikleri bir yanılgı. Yalan söylüyorlar. Cephedeki savaşçılarımız sağlam. Son 10 günde İsraillilerin acısı arttı. Onlara, daha fazla İsraillinin yerinden edileceğini söylüyoruz. İsrail’in planı, Lübnanlı sivilleri öldürmek ve kaos oluşturmak için köyleri boşaltmak. Ama onlara, çabalarının başarısız olduğunu söylüyorum" diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Hastavuk hakkındaki rekabet soruşturması tamamlandı
Hastavuk hakkındaki rekabet soruşturması tamamlandı
Bakan Vedat Işıkhan açıkladı: Yüzde 20,4 artış gösterdi
Bakan Vedat Işıkhan açıkladı: Yüzde 20,4 artış gösterdi
Ahmet Davutoğlu ile Fatih Erbakan görüştü Erbakan'dan seçim ittifakı açıklaması
Ahmet Davutoğlu ile Fatih Erbakan görüştü Erbakan'dan seçim ittifakı açıklaması
İstanbul'da barajların doluluk oranlarında son durum! Görüntüler endişe veriyor
İstanbul'da barajların doluluk oranlarında son durum! Görüntüler endişe veriyor
Seçim yapıldı! Türkiye Basketbol Federasyonu'nun yeni başkanı belli oldu
Seçim yapıldı! Türkiye Basketbol Federasyonu'nun yeni başkanı belli oldu
İsrail Gazze'de su dolum istasyonunda bekleyenleri hedef aldı: 8 ölü
İsrail Gazze'de su dolum istasyonunda bekleyenleri hedef aldı: 8 ölü
Boyner online satışa yatırım yaptı toplam satışlarda yüzde 27'ye ulaştı
Boyner online satışa yatırım yaptı toplam satışlarda yüzde 27'ye ulaştı
Gece spordan dönen Meriç odasında ölü bulundu!
Gece spordan dönen Meriç odasında ölü bulundu!
Hayatını kaybeden Sıla bebeğin cenazesi toprağa verildi
Hayatını kaybeden Sıla bebeğin cenazesi toprağa verildi
Fatih Portakal Deutsche Bank asgari ücret kulisini aktardı: Millet isyan eder
Fatih Portakal Deutsche Bank asgari ücret kulisini aktardı: Millet isyan eder
Süreyya Karabulut'tan itiraz! 'Kızımın kanının yerde kalmaması için mücadele edeceğim'
Süreyya Karabulut'tan itiraz! 'Kızımın kanının yerde kalmaması için mücadele edeceğim'
Tesla Model Y Türkiye fiyatları zamlandı: İşte güncel fiyat listesi
Tesla Model Y Türkiye fiyatları zamlandı: İşte güncel fiyat listesi