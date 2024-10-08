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Usame Bin Ladin'in oğluna Fransa'ya giriş yasağı getirildi

Usame Bin Ladin'in oğluna Fransa'ya giriş yasağı getirildi

Terör örgütü El Kaide'nin öldürülen lideri Usame Bin Ladin'in büyük oğlu Ömer Bin Ladin'e Fransa'ya giriş yasağı getirildiği duyuruldu.

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Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, X hesabından yaptığı paylaşımda, Ömer Bin Ladin'in Fransa topraklarına girişinin yasaklandığını açıkladı.

Bakan Retailleau, uzun yıllardır Normandiya bölgesine bağlı Orne vilayetinde İngiliz vatandaşı eşiyle yaşayan Ömer Bin Ladin'in 2023'te sosyal medya hesaplarından "terör propagandası" yaptığını ve bu paylaşımların sonucunda Orne Valiliğinin Bin Ladin'e ülke topraklarından ayrılma zorunluluğu getirdiğini hatırlattı.

Retailleau, ulusal güvenlik için alınan bu kararın hukuka uygunluğunun Fransız yargısı tarafından doğrulandığını ve oğul Bin Ladin'in çeşitli sebeplerle Fransa'ya girmesinin engellendiğini kaydetti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, oğul Bin Ladin 2016'dan 2023'te ülkeden ayrıldığı ana kadar Orne'da yaşıyordu.

Usame Bin Ladin, 2011'de ABD Özel Kuvvetlerinin Pakistan'ın Abbottabad ilçesindeki evine düzenlediği baskında ölü ele geçirilmişti.

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