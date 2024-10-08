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Sözcü Gazetesi yeni Genel Yayın Yönetmeni Kenan Kurtkaya oldu

Sözcü Gazetesi yeni Genel Yayın Yönetmeni Kenan Kurtkaya oldu

Sözcü Gazetesi'nde genel yayın yönetmeni değişti. Metin Yılmaz yerine Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliğine Kenan Kurtkaya atandı. Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliğine Kenan Kurtkaya atandı.

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Sözcü gazetesinde görev değişimi yaşandı. Uzun yıllardır genel yayın yönetmenliği yapan Metin Yılmaz dönemi sona erdi.

Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliğine Kenan Kurtkaya atandı.

Yazar Talat Atilla, yeni atanan Kurtkaya'yı aradı ve yanıtını sosyal medya hesabından paylaştı. 

Atilla, "Kurtkaya'ya "Bundan sonra Sözcü'nün yol haritası nasıl olacak" soruma "Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Vatandaşın problemi, sokağın sesi, Cumhuriyet ilkeleri değişmez ilkemiz. " dedi." ifadelerine yer verdi.

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