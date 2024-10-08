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Şaşırtan prim iddiası! İbrahim Hacıosmanoğlu milli futbolculara villa verecek tek bir şartı var

Şaşırtan prim iddiası! İbrahim Hacıosmanoğlu milli futbolculara villa verecek tek bir şartı var

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, kendi şirketinin yaptığı villaları milli futbolculara prim olarak vereceği konuşuluyor. İşte şaşırtan iddianın detayları...

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UEFA Uluslar Ligi’nde Karadağ ve İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımımız hazırlıklarını Riva'da gerçekleştirilen kamp ile sürdürüyor.

B Ligi 4. Grup'ta mücadele eden ve topladığı 4 puanla grup lideri olan millilerde hedef önce grup aşamasını lider tamamlamak daha sonrasında ise play-off aşamasını geçerek 2026 Dünya Kupası’na katılmak.

2002’den bu yana bir ilki gerçekleştirmek isteyen millilerde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu kesenin ağzını açtı.

Eylül ayında Galler ile berabere kaldığımız mücadele öncesi futbolcularla bir toplantı yapan Hacıosmanoğlu'nun, Dünya Kupası’na katılmamız halinde oyunculara villa sözü verdiği iddia edildi.

Yaşananları tv100 canlı yayınında anlatan İbrahim Seten, "Hacıosmanoğlu, Galler maçından önce futbolcularla toplantı yapıyor. Dünya Kupası'na katılma primi olarak, kendi müteahhit firmasına ait Bodrum'da yapılacak olan bir siteden oyuncular ve teknik ekibe 25 villa sözü verdi" sözlerini sarf etti.

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