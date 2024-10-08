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Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör ve teröristle mücadelenin artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek."

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